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GOSSIP - LIFESTYLE

Δώρα Χρυσικού: «Πέρασα μια πολύ δύσκολη περιπέτεια με την προηγούμενη σχέση μου»

χ
clock 20:00 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Δώρα Χρυσικού μίλησε στη Real Life και αναφέρθηκε στον νύν σύντροφό της, τον οποίο χαρακτηρίζει έναν βαθιά καλό άνθρωπο αλλά και στην προηγούμενη σχέση της, η οποία αποδείχτηκε ότι ήταν μια τραυματική εμπειρία.

«Σε αυτό τον καινούργιο εαυτό που προσπαθώ να δομήσω έχω βρει έναν άνθρωπο που νομίζω ότι είναι ένας βαθιά καλός άνθρωπος – κάτι που δε μπορώ να το πω για όλους τους συντρόφους μου. Είναι ένας άνθρωπος που με δέχεται όπως είμαι, χωρίς να θέλει να με αλλάξει, αλλά γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο προσπαθώ εγώ τα πιο αιχμηρά κομμάτια μου να τα λειάνω» εξομολογήιθηκε η Δώρα Χρυσικού.

Ενώ σε άλλο σημείο αποκάλυψε: «Πέρασα μια πολύ δύσκολη περιπέτεια με την προηγούμενη σχέση μου που πέρασε τον κυκαιώνα του καρκίνου μαζί μου και που τελικώς ήταν μια πολύ τραυματική εμπειρία. Εκείνη τη στιγμ’η δε το καταλάβαινα, γιατί τότε οι προτεταιότητές μου ήταν διαφορετικές. Το έκανα όταν είχα σταθεί στα πόδια μου και μπορούσα να δω και άλλα κομμάτια πέραν της υγείας.

Τώρα έχοντας κλείσει μια πενταετία και έχοντας απομακρυνθεί από τη νόσο, νομίζω ότι όλα τα κομμάτια στη ζωή μου μπαίνουν σε σειρά. Έχει βελτιωθεί πολύ η σχέση μου με τους φίλους μου, με την οικογένειά μου, η σχέση με τη μητέρα μου έχει βαθύνει και έχει γλυκάνει».

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