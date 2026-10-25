Επιστροφή ενοικίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι – Πώς θα υπολογίσετε το ποσό

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Με την επιστροφή ενοικίου έως το τέλος Νοεμβρίου, οι δικαιούχοι ενοικιαστές θα λάβουν μια οικονομική ανάσα για τις στεγαστικές τους δαπάνες. Η ενίσχυση για την κύρια κατοικία φτάνει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση του ανώτατου ορίου κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί, ενώ καλύπτεται και η φοιτητική στέγη. Η καταβολή γίνεται εφάπαξ στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΑΔΕ.

Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο 1/12 της συνολικής ετήσιας δαπάνης ενοικίου του προηγούμενου έτους, με την εφαρμογή των προβλεπόμενων ανώτατων ορίων. Επομένως, η πληρωμή του 2026 αφορά τα ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2025.

Αυτό σημαίνει ότι ο ενοικιαστής πρέπει πρώτα να υπολογίσει πόσα πλήρωσε συνολικά μέσα στη χρονιά και στη συνέχεια να διαιρέσει το ποσό με το 12.

Για κάποιον που πλήρωνε 650 ευρώ τον μήνα επί δώδεκα μήνες, η ετήσια δαπάνη είναι 7.800 ευρώ και η επιστροφή διαμορφώνεται σε 650 ευρώ.

Αντίθετα, εάν το ίδιο ενοίκιο καταβαλλόταν για έξι μήνες, η συνολική δαπάνη περιορίζεται στα 3.900 ευρώ. Διαιρώντας με το 12, η επιστροφή προκύπτει στα 325 ευρώ.

Πώς επηρεάζουν τα παιδιά την επιστροφή ενοικίου

Η προσαύξηση των 50 ευρώ ανά εξαρτώμενο παιδί αφορά το ανώτατο όριο της ενίσχυσης. Το καταβλητέο ποσό εξακολουθεί να περιορίζεται από το 1/12 της ετήσιας δαπάνης.

Έτσι, οικογένεια με δύο παιδιά, που πλήρωνε 600 ευρώ τον μήνα όλο το έτος, θα λάβει 600 ευρώ. Παρότι το δικό της πλαφόν φτάνει τα 900 ευρώ, η δαπάνη της αντιστοιχεί σε μικρότερη επιστροφή.

Εάν η ίδια οικογένεια πλήρωνε 950 ευρώ τον μήνα, η ετήσια δαπάνη θα ανερχόταν σε 11.400 ευρώ. Το ένα δωδέκατο είναι 950 ευρώ, αλλά η επιστροφή περιορίζεται στο πλαφόν των 900 ευρώ.

Τι ισχύει με την αλλαγή κατοικίας

Στην περίπτωση διαδοχικών μισθώσεων, αθροίζονται τα ενοίκια που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος.

Για παράδειγμα, ενοικιαστής πλήρωνε 500 ευρώ τον μήνα από τον Ιανουάριο έως τον Απρίλιο και, μετά τη μετακόμιση, 650 ευρώ από τον Μάιο έως τον Δεκέμβριο.

Για το πρώτο σπίτι δαπάνησε 2.000 ευρώ και για το δεύτερο 5.200 ευρώ. Το συνολικό ποσό φτάνει τα 7.200 ευρώ, συνεπώς η επιστροφή υπολογίζεται σε 600 ευρώ.

Τώρα, σε περίπτωση μεσολάβησε διάστημα χωρίς καταβολή ενοικίου, το παράδειγμα αλλάζει. Με τέσσερις μήνες στα 500 ευρώ και έξι μήνες στα 650 ευρώ, η συνολική δαπάνη είναι 5.900 ευρώ και η επιστροφή περίπου 491,67 ευρώ.

Τα εισοδηματικά όρια

Τα διευρυμένα εισοδηματικά όρια είναι:

-Άγαμοι: έως 25.000 ευρώ.

-Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης: έως 35.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί.

-Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Για παράδειγμα, το όριο για ένα ζευγάρι με ένα παιδί διαμορφώνεται στις 40.000 ευρώ και με δύο παιδιά στις 45.000 ευρώ. Για μονογονεϊκή οικογένεια με δύο παιδιά φτάνει τις 44.000 ευρώ.

Πότε εξετάζεται η ακίνητη περιουσία

Για την κύρια κατοικία εφαρμόζεται και περιουσιακό κριτήριο, βάσει της αξίας που προκύπτει από τον ΕΝΦΙΑ του έτους καταβολής. Το όριο ξεκινά από 120.000 ευρώ για άγαμο και αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και κάθε εξαρτώμενο παιδί. Στη φοιτητική κατοικία δεν εφαρμόζεται περιουσιακό κριτήριο.

Επομένως, για ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά το περιουσιακό όριο είναι 140.000 ευρώ, με ένα παιδί 160.000 ευρώ και με δύο παιδιά 180.000 ευρώ.

Τι ισχύει για το φοιτητικό σπίτι

Η επιστροφή για φοιτητική κατοικία φτάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως ανά φοιτητή. Αν περισσότερα εξαρτώμενα παιδιά της ίδιας οικογένειας χρησιμοποιούν μία κοινή φοιτητική κατοικία, η ενίσχυση καταβάλλεται μία φορά.

Οικογένεια που πληρώνει φοιτητικό ενοίκιο 400 ευρώ για δώδεκα μήνες έχει ετήσια δαπάνη 4.800 ευρώ και αντίστοιχη επιστροφή 400 ευρώ.

Αν η μίσθωση ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025, με ενοίκιο 450 ευρώ, η δαπάνη έως τον Δεκέμβριο είναι 1.800 ευρώ. Η επιστροφή του Νοεμβρίου 2026 υπολογίζεται σε 150 ευρώ.

Αν δύο αδέλφια έμεναν μαζί στο ίδιο φοιτητικό σπίτι με ενοίκιο 500 ευρώ επί δώδεκα μήνες, ο υπολογισμός δίνει συνολική επιστροφή 500 ευρώ για τη συγκεκριμένη κατοικία.

Τα στοιχεία που χρειάζονται έλεγχο

Η ενίσχυση χορηγείται κατά κανόνα αυτόματα, χωρίς ξεχωριστή αίτηση, βάσει των φορολογικών στοιχείων. Γι’ αυτό οι ενοικιαστές χρειάζεται να ελέγξουν την ετήσια δαπάνη που έχουν αναγράψει, τα στοιχεία της μίσθωσης και τον τραπεζικό λογαριασμό τους.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η διάκριση μηνιαίου και ετήσιου ποσού. Ενοίκιο 700 ευρώ για δώδεκα μήνες σημαίνει ετήσια δαπάνη 8.400 ευρώ. Αν στον υπολογισμό χρησιμοποιηθεί ετήσιο ποσό μόλις 700 ευρώ, το ένα δωδέκατο αντιστοιχεί σε 58,33 ευρώ.

Για την πίστωση απαιτείται γνωστοποιημένος IBAN στην ΑΑΔΕ. Η δήλωσή του γίνεται μέσω myAADE, στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία → Δήλωση Λογαριασμού IBAN», ή μέσω myAADEapp. Για διευκρινίσεις λειτουργεί η υπηρεσία εξυπηρέτησης my1521.

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