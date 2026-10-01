Έλλη Τρίγγου: "Μου έχει περάσει από το μυαλό η ιδέα της μητρότητας"

Η Έλλη Τρίγγου παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» της ΕΡΤ και όπως είπε η μητρότητα είναι μια σκέψη που έρχεται και φεύγει από το μυαλό της.

«Μου έχει περάσει από το μυαλό η ιδέα της μητρότητας. Περνάει, έρχεται, φεύγει, ξανάρχεται, ξαναφεύγει… Δεν έχω πάρει κάποια απόφαση σχετικά με αυτό. Είναι και αυτό στο κανάλι του ό,τι είναι να έρθει», είπε η ηθοποιός.

Τόνισε στη συνέχεια πως η επικοινωνία της με τα παιδιά είναι εξαιρετική: «Με τα παιδιά έχω μεγάλη λατρεία, περνάω τέλεια, ξεκουράζομαι, το ευχαριστιέμαι. Δεν ξέρω τι σημαίνει να το πάρω το παιδί σπίτι και να το έχω είκοσι τέσσερις ώρες. Αυτό είναι τελείως άλλη πίστα. Για την ώρα έχω μωρά στη ζωή μου που τα απολαμβάνω, από φίλες και συγγενείς».

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