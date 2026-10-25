Super League 2: Η Μαρκό διέσυρε τον Πανιώνιο στη Νέα Σμύρνη

Σε πρωτοφανή επίδειξη δύναμης της Μαρκό εξελίχθηκε το ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Super League 2. Το συγκρότημα του Σούλη Παπαδόπουλου έκανε... παρέλαση στη Νέα Σμύρνη, συνέτριψε 4-0 τον Πανιώνιο και ξέφυγε πέντε βαθμούς στην κορυφή της κατάταξης από τη δεύτερη Athens Kallithea, με τους «κυανέρυθρους» να μένουν πιο πίσω στην τρίτη θέση. Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά στο τελευταίο δεκάλεπτο του α΄ ημιχρόνου, όταν οι φιλοξενούμενοι σκόραραν δις, με τον Μίλερ στο 36΄ και τον Ελ Αραμπί με πέναλτι στο 44΄, ενώ στις καθυστερήσεις οι Νεοσμυρνιώτες έμειναν με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ντίας. Τα γκολ του Παυλίδη (54΄) και Σεμπά (65΄ με πέναλτι) μετέτρεψαν σε θρίαμβο τη νίκη της Μαρκό, που γίνεται από νωρίς το μεγάλο φαβορί για άνοδο στη Super League.

Ο Πανιώνιος, πάντως, εξέφρασε πολλά παράπονα για τη διαιτησία και μάλιστα εξέδωσε ανακοίνωση στο ημίχρονο, όπου κάνει λόγο για αλλοίωση αποτελέσματος και απειλεί ότι θα κινηθεί νομικά κατά του διαιτητή Κόκκινου

Στα άλλα σημερινά ματς, η Αναγέννηση Καρδίτσας συνέχισε την ανοδική της πορεία, καθώς με γκολ του Μεντιέτα στο 45΄ επικράτησε 1-0 του ΠΑΟΚ Β΄, έφτασε τις τρεις σερί νίκες και έπιασε τη Νίκη Βόλου στην πέμπτη θέση. Στην Κομοτηνή, ο Αστέρας Β΄ με δύο γκολ του Γραμμένου (34΄ και 90΄) απέσπασε στο τέλος ισοπαλία 2-2 από τον Πανθρακικό, ο οποίος είχε προηγηθεί δύο φορές με τους Νότα (22΄) και Γκορντεζιάνι (66΄).

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 2:

Athens Kallithea - ΑΕΛ 1-1

Ολυμπιακός Β’ - Νέστος Χρυσούπολης 1-2

Απόλλων Καλαμαριάς - Νίκη Βόλου 0-2

Πανσερραϊκός - Ελλάς Σύρου 3-2

Πανιώνιος - Μαρκό 0-4

Πανθρακικός - Αστέρας Τρίπολης Β’ 2-2

Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΟΚ Β’ 1-0

Ζάκυνθος - Πύργος 26/10

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)



1. Μαρκό 22



2. Athens Kallithea 17



3. Πανιώνιος 14



4. ΑΕΛ 13



5. Νίκη Βόλου 11



6. Αναγέννηση Καρδίτσας 11



7. Πανσερραϊκός 10



8. Πανθρακικός 10



9. Ελλάς Σύρου 10



10. Αστέρας Τρίπολης Β’ 9



11. ΠΑΟΚ Β’ 8



12. Νέστος Χρυσούπολης 8



13. Απόλλων Καλαμαριάς 8



14. Ολυμπιακός Β’ 6



15. Πύργος 5 -7αγ.



16. Ζάκυνθος 3 -7αγ.





*Σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ, επιβλήθηκε στην ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4) βαθμών από τη βαθμολογία της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου. Σημειώνεται πως η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ έχει δικαίωμα έφεσης κατά της ως άνω απόφασης.