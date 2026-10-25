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ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Συντρίμμια αναχαιτισμένων πυραύλων των Χούθι έπεσαν στις περιοχές Μέκκας και Μεδίνας

μεκα
clock 16:47 | 25/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε απόψε ότι ομάδες της επενέβησαν μετά την πτώση συντριμμιών κοντά στις ιερές πόλεις Μέκκα και Μεδίνα, μετά την αναχαίτιση πυραύλων που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

Σύμφωνα με το Ριάντ, οι Χούθι εκτόξευσαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους που αναχαιτίστηκαν και ένα μέρος των συντριμμιών τους έπεσε στο Ουάντι Μουγάμας, κοντά στη Μέκκα.

Οι Χούθι, ωστόσο, διέψευσαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο τις ιερές πόλεις και επιμένουν ότι οι επιχειρήσεις τους στρέφονταν εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων και στρατιωτικών βάσεων.

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