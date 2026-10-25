Ρευματοκλοπές: Έρχονται «καμπάνες» με τριπλάσιες χρεώσεις και αναδρομικά πενταετίας

Ακριβότερα θα πληρώνουν το ρεύμα που κατανάλωσαν χωρίς να καταγραφεί όσοι εντοπίζονται να έχουν πειράξει παράνομα τους μετρητές τους, καθώς η ΡΑΑΕΥ αυξάνει τις οικονομικές κυρώσεις για τις ρευματοκλοπές έως και κατά 23,75%.

Η νέα απόφαση, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 23 Οκτωβρίου, προβλέπει αυξήσεις από 5,7% έως 23,75% σε όλες τις κατηγορίες καταναλωτών, σε σχέση με τις χρεώσεις που ισχύουν από την 1η Απριλίου. Πρόκειται για τη δεύτερη αναπροσαρμογή μέσα στο 2026, καθώς τον περασμένο Απρίλιο είχαν προηγηθεί αυξήσεις έως και 31%.

Με τις νέες χρεώσεις, η οικονομική επιβάρυνση για την κλεμμένη ενέργεια φτάνει έως τα 67,1 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Στο ποσό αυτό προστίθεται η αποζημίωση προς τον ΔΕΔΔΗΕ για το κόστος εντοπισμού και διαπίστωσης της παράβασης.

Υπενθυμίζεται ότι η ρευματοκλοπή δεν συνεπάγεται μόνο οικονομικές κυρώσεις, αλλά αποτελεί και ποινικό αδίκημα.

Οι νέες χρεώσεις ανά κιλοβατώρα

Συγκεκριμένα, οι οικονομικές κυρώσεις διαμορφώνονται πλέον ως εξής:

Στα 65,221 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τους οικιακούς καταναλωτές, έναντι 56,605 λεπτών προηγουμένως. Πρόκειται για αύξηση 15,2%.

Στα 67,139 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τους μη οικιακούς καταναλωτές, όπως οι επιχειρήσεις, από 59,845 λεπτά. Η αύξηση αγγίζει το 12,2%.

Στα 31,041 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τους δικαιούχους Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) Α, από 25,804 λεπτά, με αύξηση 20,3%.

Στα 37,738 λεπτά για τους δικαιούχους ΚΟΤ Β, έναντι 35,704 λεπτών, με ενίσχυση 5,7%.

Στα 27,291 λεπτά για τους δικαιούχους ΚΟΤ Γ, από 22,054 λεπτά, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, κατά 23,75%.

Ενδεικτικά, για μία οικιακή παροχή στην οποία θα διαπιστωθεί ότι δεν έχουν καταγραφεί 3.000 κιλοβατώρες λόγω ρευματοκλοπής, η αντίστοιχη χρέωση διαμορφώνεται πλέον σε περίπου 1.957 ευρώ, έναντι 1.698 ευρώ με τις προηγούμενες τιμές. Επομένως, η επιβάρυνση αυξάνεται κατά περίπου 258 ευρώ, χωρίς να υπολογίζεται η αποζημίωση προς τον Διαχειριστή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη νέα απόφαση παραμένουν αμετάβλητα τα ποσοστά προσαύξησης, τα οποία ανέρχονται σε 100% για τους οικιακούς και μη οικιακούς καταναλωτές και σε 50% για τους δικαιούχους ΚΟΤ. Επομένως, οι ανατιμήσεις προκύπτουν αποκλειστικά από την αύξηση των Διοικητικά Οριζόμενων Τιμών (ΔΟΤ), δηλαδή των τιμών που χρησιμοποιούνται ως βάση για τον υπολογισμό των προστίμων.

Γιατί αυξάνονται οι ποινές

Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάρτιο του 2025 έχει αναθεωρηθεί το πλαίσιο υπολογισμού των αποζημιώσεων για την ηλεκτρική ενέργεια που δεν έχει καταγραφεί λόγω ρευματοκλοπής. Με τη νέα Μεθοδολογία, οι σχετικές χρεώσεις μπορούν να επικαιροποιούνται ανά εξάμηνο, ώστε να είναι πάντοτε σημαντικά αυξημένες σε σχέση με τις τρέχουσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και να αποτελούν πραγματικά αντικίνητρο για… λαθροχειρίες.

Για τον καθορισμό των ΔΟΤ λαμβάνεται υπόψη το συνολικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή τόσο το ανταγωνιστικό σκέλος όσο και οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις. Όσον αφορά το ανταγωνιστικό σκέλος, χρησιμοποιούνται τα σταθερά τιμολόγια των πέντε μεγαλύτερων προμηθευτών, με τη νέα απόφαση να βασίζεται στα στοιχεία της περιόδου Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026.

Την ίδια στιγμή, η ΡΑΑΕΥ διατηρεί αμετάβλητο το διαχειριστικό κόστος που καταβάλλεται στον ΔΕΔΔΗΕ. Για τις μονοφασικές παροχές χαμηλής τάσης, το σχετικό ποσό παραμένει στα 294,54 ευρώ χωρίς αντικατάσταση του μετρητή και στα 407,07 ευρώ όταν χρειάζεται να εγκατασταθεί νέο «ρολόι». Για τις τριφασικές παροχές, τα αντίστοιχα ποσά είναι 330,11 και 461,65 ευρώ, ενώ στη μέση τάση διαμορφώνονται σε 365,68 και 662,21 ευρώ.

Μάνος: Στα 400 εκατ. ευρώ το όφελος για τους καταναλωτές

Η νέα αύξηση των οικονομικών κυρώσεων έρχεται σε μία συγκυρία κατά την οποία αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς οι προσπάθειες περιορισμού των ρευματοκλοπών. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος, κατά την τοποθέτησή του στο 8th Renewable & Storage Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Διαχειριστή, το ετήσιο κόστος των ρευματοκλοπών, το οποίο το 2023 είχε ανέλθει σε 350 εκατ. ευρώ, έχει πλέον περιοριστεί κάτω από τα 300 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, όπως επισήμανε, οι σχετικές απώλειες έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2017, αποτυπώνοντας την αντιστροφή της ανοδικής τάσης που είχε καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια.

Μάλιστα, ο κ. Μάνος ανέφερε ότι η μείωση των απωλειών αποτιμάται σε 130 έως 150 εκατ. ευρώ ετησίως. Αν συνυπολογιστούν και οι εισπράξεις από τις βεβαιωμένες περιπτώσεις ρευματοκλοπής, το σωρευτικό όφελος για τους καταναλωτές ανέρχεται ήδη σε 400 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά επιστρέφουν στους συνεπείς καταναλωτές μέσω του προβλεπόμενου ρυθμιστικού μηχανισμού, περιορίζοντας τις επιβαρύνσεις που προκαλεί το φαινόμενο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο ρόλος των «έξυπνων» μετρητών

Σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω μείωση των ρευματοκλοπών αναμένεται να διαδραματίσει και η επέκταση των ψηφιακών μετρητών, οι οποίοι επιτρέπουν στον ΔΕΔΔΗΕ να εντοπίζει αποτελεσματικότερα ύποπτες μεταβολές στην κατανάλωση, αλλά και απόπειρες παράνομης παρέμβασης στις μετρητικές διατάξεις.

Όπως ανέφερε ο κ. Μάνος, έχουν ήδη εγκατασταθεί περισσότεροι από 2 εκατομμύρια «έξυπνοι» μετρητές, ενώ ο ρυθμός εγκατάστασης έχει επιταχυνθεί στους 10 ανά λεπτό. Παράλληλα, το 66% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα τηλεμετράται πλέον εξ αποστάσεως, με στόχο την ολοκλήρωση του προγράμματος εγκατάστασης ψηφιακών μετρητών έως το 2030.

Επομένως, ο συνδυασμός των αυστηρότερων οικονομικών κυρώσεων, της εντατικοποίησης των ελέγχων και της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τις προσπάθειες αντιμετώπισης των ρευματοκλοπών. Με δεδομένο ότι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που δεν καταγράφεται μετακυλίεται στους συνεπείς καταναλωτές μέσω των απωλειών του δικτύου, ο περιορισμός του φαινομένου μπορεί να συμβάλει και στη συγκράτηση των τελικών λογαριασμών ρεύματος

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