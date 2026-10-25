Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI σε πασίγνωστη αλυσίδα φούρνων – Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης

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Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες πρωινές ώρες μεγάλη αστυνομική επιχείρηση του ελληνικού FBI σε αλυσίδα φούρνων με δεκάδες υποκαταστήματα στην Αττική.

Σύμφωνα με το newsbeast.gr, η υπόθεση αφορά οικονομικά εγκλήματα, ενώ στο πλαίσιο της επιχείρησης έχουν γίνει συλλήψεις.

Μεταξύ των συλληφθέντων φέρονται να είναι ο ιδιοκτήτης της αλυσίδας, ο λογιστής, καθώς και αρκετοί υπάλληλοι και στελέχη της επιχείρησης. Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και διενεργείται από το ελληνικό FBI, με τις Αρχές να ερευνούν την υπόθεση.

Περισσότερες πληροφορίες για το εύρος της έρευνας και τα αδικήματα που εξετάζονται αναμένονται καθώς προχωρούν οι έρευνες.

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