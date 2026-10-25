Κρήτη: Σε απόγνωση οι αγρότες - Κόστος παραγωγής, ανομβρία και «παγίδες» στο MyAgro στο τραπέζι της Περιφέρειας

Παράσταση διαμαρτυρίας στην Περιφέρεια Κρήτης πραγματοποίησαν την περασμένη Παρασκευή εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων και φορέων του νησιού, στο πλαίσιο πανελλαδικής δράσης της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων για τα προβλήματα των ελαιοπαραγωγών.

Στη συνάντηση με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας, Σταύρο Τζεδάκη, οι εκπρόσωποι των αγροτών έθεσαν ζητήματα που αφορούν το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές στο ελαιόλαδο και τις ελιές, τις καθυστερήσεις και τα προβλήματα στις δηλώσεις ΟΣΔΕ, καθώς και τις ελλείψεις σε βασικές αγροτικές υποδομές.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους είναι η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, η καθιέρωση εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής, η μείωση του κόστους σε καύσιμα, ρεύμα και αγροεφόδια, αλλά και η άμεση αποζημίωση των παραγωγών που υπέστησαν ζημιές από ασθένειες, καιρικά φαινόμενα και την παρατεταμένη ανομβρία.

Παράλληλα, οι αγρότες εξέφρασαν ανησυχία για τη λειτουργία του συστήματος ΟΣΔΕ μέσω της εφαρμογής MyAgro, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει κίνδυνος πραγματικοί παραγωγοί να μείνουν χωρίς δηλώσεις και πληρωμές. Έθεσαν, επίσης, ζητήματα που αφορούν τη δακοκτονία, την άρδευση και τις υποδομές προστασίας από πλημμύρες, ενώ οι κτηνοτρόφοι ανέδειξαν τις δυσκολίες από το αυξημένο κόστος και τη διαχείριση των ζωονόσων.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών εξέφρασαν ακόμη τη στήριξή τους στους παραγωγούς του Οροπεδίου Λασιθίου και άλλων περιοχών που υπέστησαν ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία, ζητώντας αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς. Από την πλευρά του, ο κ. Τζεδάκης δήλωσε ότι στηρίζει γενικά τα αιτήματα, χωρίς να προχωρήσει σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις, επισημαίνοντας ότι ορισμένες διεκδικήσεις, όπως οι εγγυημένες τιμές και τα πλαφόν στις τιμές των εισροών, βρίσκονται εκτός του ισχύοντος πλαισίου της ευρωπαϊκής Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και της ελεύθερης αγοράς.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΟΑΣΗ:

Πραγματοποιήθηκε η παράσταση διαμαρτυρίας την περασμένη Παρασκευή στην Περιφέρεια Κρήτης, στα πλαίσια της πανελλαδικής δράσης για τα προβλήματα των ελαιοπαραγωγών που διοργάνωσε σε όλη την Ελλάδα η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Στην διαμαρτυρία συμμετείχαν με εκπροσώπους τους η Ενωτική Ομοσπονδία Χανίων, η Ενωτική Ομοσπονδία Ηρακλείου, η πρωτοβουλία αγροτών Σητείας, οι Αγροτικοί Σύλλογοι Μαλεβιζίου και Ηρακλείου.

Στη συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη στον τομέα της αγροτικής οικονομίας κ. Σταύρο Τζεδάκη αναφερθήκαμε αναλυτικά στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε και τα επείγοντα αιτήματα για την επιβίωση μας.

Ο Κωστής Κολυδάκης εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Αγροτών Σητείας αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ελαιοπαραγωγοί της Σητείας και συνολικά όλης της Ελλάδας. Ιδιαίτερα λόγω του αβάστακτου πλέον κόστους παραγωγής, με τις τιμές στα καύσιμα και τα αγροεφόδια να ανεβαίνουν συνεχώς και ταυτόχρονα οι τιμές στην ελιά και το λάδι να βρίσκονται κάτω του κόστους παραγωγής. Επίσης κατήγγειλε τις μπίζνες που κάνουν οι μεγάλες εταιρίες εμπορίας ελαιόλαδου στην Ευρώπη με την ανοχή της ΕΕ και των κυβερνήσεων και τη στήριξη της ΚΑΠ, με αποτέλεσμα να εισάγουν αμφιβόλου ποιότητας Τυνησιακό λάδι, να το παρουσιάζουν ευρωπαϊκό και να κρατούν χαμηλά τις τιμές παραγωγού. Παράλληλα επεσήμανε τις κοινές διεκδικήσεις όλων των ελαιοπαραγωγών της Ελλάδας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν πρόσφατα στην Λαμία και αποφάσισαν να συντονίσουν τον αγώνα τους απέναντι στις πολιτικές κυβέρνησης και ΕΕ που τους ξεκληρίζουν. Πιο συγκεκριμένα μίλησε για :

• Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος των ελαιοπαραγωγών.

• Κατώτατες εγγυημένες τιμές στις βρώσιμες ελιές και στο ελαιόλαδο, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να εξασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα. Για την Κρήτη όχι κάτω από 5€.

• Μείωση του κόστους παραγωγής, με ουσιαστικά μέτρα για το αγροτικό πετρέλαιο, το αγροτικό ρεύμα, τα λιπάσματα και τα υπόλοιπα αγροτικά εφόδια.

• Άμεση και δίκαιη αποζημίωση για τις ζημιές στην παραγωγή από ασθένειες και καιρικά φαινόμενα.

• Μέτρα ουσιαστικής στήριξης των μικρομεσαίων αγροτών, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να ζούμε με αξιοπρέπεια από τη δουλειά μας.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Κώστας Λιλικάκης πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Χανίων, ο οποίος περιέγραψε με τα πιο μελανά χρώματα την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι βιοπαλαιστές αγρότες της Κρήτης. Στάθηκε ιδιαίτερα στην απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί με τις φετινές δηλώσεις ΟΣΔΕ μέσω της νέας εφαρμογής MyAgro που έχει ως αποτέλεσμα να κινδυνεύουν οι πραγματικοί παραγωγοί να μείνουν απλήρωτοι και αδήλωτοι σε μια

περίοδο που τα χρέη και το κόστος παραγωγής σφίγγουν τη θηλεία γύρω από το λαιμό τους. Ιδιαίτερα κατήγγειλε την υποχρέωση των παραγωγών να υπογράφουν δηλώσεις ότι δέχονται τις κατασχέσεις των επιδοτήσεων για χρέη στην ΑΑΔΕ, πρακτική που αποδεικνύει τις πραγματικές προθέσεις της κυβέρνησης με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Επιπλέον επισήμανε την ανάγκη Κυβέρνηση και Περιφέρεια Κρήτης να σκύψουν στα προβλήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων, στις απαραίτητες υποδομές που είναι είτε σε άθλια κατάσταση, είτε ανύπαρκτες, όπως τα αντιπλημμυρικά έργα, φράγματα και άλλα έργα για να υπάρχει επάρκεια φτηνού νερού για άρδευση κ.ά. Όπως επίσης και την ανάγκη να υπάρξει με ευθύνη του κράτους ένα σοβαρό πρόγραμμα δακοκτονίας, που δε θα επιβαρύνει τους αγρότες και όχι αυτό το χάλι που υπάρχει σήμερα με ευθύνη της κυβέρνησης και της Περιφέρειας. Επίσης αναφέρθηκε και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί κάστανου και αβοκάντο στα Χανιά. Τέλος ανέδειξε τα αιτήματα επιβίωσης των αγροτών όπως :

· Μείωση του κόστους παραγωγής, ειδικά του ενεργειακού κόστους με πλαφόν στη τιμή πετρελαίου και ρεύματος κατάργηση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ, αλλά και με πλαφόν στις τιμές των αγροεφοδίων.

· Εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν εισόδημα επιβίωσης και να επιστραφούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους.

· Να λυθούν άμεσα οι δυσλειτουργίες του ΟΣΔΕ.

Παράλληλα επεσήμανε πως ότι κατάφεραν οι αγρότες το κατάφεραν με τους αγώνες τους και κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στους αγροτικούς συλλόγους και στις κινητοποιήσεις που ετοιμάζουν οι αγρότες πανελλαδικά μέσω της ΠΕΜ με νέα μπλόκα το χειμώνα.

Τέλος μίλησαν και οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων, καταγγέλλοντας την πολιτική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των ζωονόσων, η οποία φορτώνει το κόστος στην ατομική ευθύνη του κάθε κτηνοτρόφου, εμποδίζει τον εμβολιασμό για λογαριασμό των μονοπωλίων της φέτας και ουσιαστικά αφήνει τους κτηνοτρόφους απροστάτευτους να παλεύουν με τις τιμές στο γάλα και το κρέας κάτω του κόστους και το τεράστιο κόστος παραγωγής που συνεχώς καλπάζει.

Όλοι οι εκπρόσωποι των αγροτών δήλωσαν την αλληλεγγύη τους και τη στήριξη τους στους συναδέλφους τους του Οροπεδίου Λασιθίου και άλλων περιοχών της Κρήτης, στους αμπελουργούς, οι οποίοι έπαθαν μεγάλες καταστροφές από την πρόσφατη θεομηνία άλλα και στους ελαιοκαλλιεργητές που επλήγησαν από την τριετή ανομβρία ιδιαίτερα στο Νομό Λασιθίου, απαιτώντας την άμεση αποζημίωση τους στο 100% της ζημιάς.

Ο αντιπεριφερειάρχης δήλωσε τη στήριξη του γενικά στα αιτήματα, χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις, ενώ επεσήμανε ότι τα αιτήματα για εγγυημένες τιμές, για πλαφόν στις τιμές πετρελαίου και αγροεφοδίων είναι εκτός του πλαισίου που ορίζει η ΚΑΠ και η ελεύθερη αγορά της ΕΕ και το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο της Ελλάδας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Αθανάτοι: Αντιδράσεις κατοίκων για τον έλεγχο της τέντας διαμαρτυρίας – Ζητούν απαντήσεις για το ακίνητο Σκουλούδη

Ηράκλειο: Βρέθηκαν κάνναβη και δενδρύλλια σε εγκαταλελειμμένο κτίριο - Ψάχνουν τον «ιδιοκτήτη»