Κούρκουλα για τη στήριξή της στον Λιγνάδη: «Έτσι βλέπω τη φιλία, κάνω το χρέος μου απέναντι στους ανθρώπους»

Η Ελένα Κούρκουλα βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στον Δημήτρη Λιγνάδη.

«Τον ευχαρίστησα (σ.σ τον Θοδωρή). Δεν έχω να πω τίποτα. Έκανα αυτό που νιώθω να κάνω και αυτό που ξέρω να κάνω στη ζωή μου. Λέει κάτι για εμένα αυτονόητο, που θα έκανε ο καθένας. Εγώ έτσι βλέπω τη φιλία. Η ουσία της υπόθεσης κρίνεται στα δικαστήρια. Εγώ κάνω κατά τη γνώμη μου το χρέος μου απέναντι στους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην απόφασή της να μην αποκτήσει παιδιά.

«Εγώ δεν έκανα παιδιά και θα έλεγε κάποιος ότι δεν έχω οικογένεια, αλλά είμαι έξτρα γιαγιά για 10 εγγόνια. Δεν είμαι από τις γυναίκες που δεν μπορούσαν να κάνουν παιδί, αλλά με έπνιγε το αίσθημα της ευθύνης, μου δημιουργούσε άγχος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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