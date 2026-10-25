Δικαστής συζητούσε για το ψήσιμο μπριζόλας με κατηγορούμενο, κατά τη διάρκεια της δίκης

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η στάση δικαστή στη Φλόριντα, η οποία, κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, συζήτησε με τον κατηγορούμενο για το πώς μπορεί να ψήσει μια πετυχημένη μπριζόλα.

Πρόκειται για την Άλισον Γκίλμαν, δικαστή στην κομητεία Μπράουαρντ, η οποία απευθύνθηκε στον Κρίστοφερ Τζόνσον, επαγγελματία σεφ σε αθλητικό μπαρ, ζητώντας του να της προτείνει ένα πιάτο που θα μπορούσε να της ετοιμάσει. Η κουβέντα σύντομα επικεντρώθηκε στο ψήσιμο της μπριζόλας, καθώς η δικαστής περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει με τη σχάρα, άλλοτε καίγοντας το κρέας εξωτερικά και άλλοτε παραψήνοντάς το.

Florida judge under fire after asking domestic violence suspect for cooking advice in court https://t.co/KYzFBjcKsd https://t.co/LbWI04PB26 — New York Post (@nypost) October 24, 2026

Ο Τζόνσον τού έδωσε συμβουλές για την τεχνική ψησίματος, εξηγώντας πώς πρέπει να μετακινείται η μπριζόλα ανάμεσα στις θέσεις «10 η ώρα» και «2 η ώρα». Η δικαστής ζήτησε διευκρινίσεις για το γύρισμα του κρέατος και αναρωτήθηκε πώς θα μπορούσε να πετύχει μια μαλακή μπριζόλα, αφήνοντας το θέμα για κάποια άλλη συζήτηση.

Η συγκεκριμένη συνομιλία καταγράφηκε σε βίντεο από τη δικαστική αίθουσα, το οποίο εξασφάλισε το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WSVN. Στη συνέχεια, η Γκίλμαν όρισε την εγγύηση του κατηγορουμένου στα 1.500 δολάρια και τον ρώτησε αν μπορούσε να καταβάλει το ποσό. Όταν εκείνος απάντησε θετικά, η δικαστής σχολίασε ότι, με τις μαγειρικές του ικανότητες, θα έπρεπε να επισκεφθεί το κατάστημα όπου εργάζεται για να δοκιμάσει το φαγητό του.

Ο Τζόνσον είχε εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου για την εξέταση της εγγύησής του, αντιμετωπίζοντας κατηγορία για ενδοοικογενειακή επίθεση. Σύμφωνα με την αστυνομία του Σάνραϊζ, φέρεται να τράβηξε τα μαλλιά της πρώην συντρόφου του και να τη γρονθοκόπησε στο στόμα, προκαλώντας της τραύμα στο χείλος.

Η υπόθεση προκάλεσε την αντίδραση οργανώσεων που στηρίζουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Η Λίντα Πάρκερ, επικεφαλής της οργάνωσης Women in Distress, χαρακτήρισε ακατάλληλη τη συζήτηση, τονίζοντας ότι τέτοιες στιγμές ενδέχεται να δημιουργήσουν στα θύματα την αίσθηση πως δεν θα αντιμετωπιστούν με τη σοβαρότητα που απαιτείται. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξει αντίδραση για τη συμπεριφορά της δικαστή.

Η Γκίλμαν εξελέγη στο δικαστήριο της κομητείας Μπράουαρντ το 2020. Έχει σπουδάσει εγκληματολογία στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα και Νομική στο Πανεπιστήμιο St. Thomas, ενώ προηγουμένως εργαζόταν ως δικηγόρος υπεράσπισης σε ποινικές υποθέσεις. Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται το WSVN, ο Τζόνσον είχε συλληφθεί και στο παρελθόν για επιβαρυμένη σωματική επίθεση σε βάρος της ίδιας γυναίκας, όταν εκείνη ήταν έγκυος στο παιδί τους. Μετά την πρόσφατη υπόθεση αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και του επιβλήθηκε απαγόρευση επικοινωνίας με την πρώην σύντροφό του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η δικαστής κάνει αναφορές στη μαγειρική κατά τη διάρκεια ακροαματικής διαδικασίας. Νωρίτερα μέσα στον ίδιο μήνα, σε διαφορετική υπόθεση, όταν ένας άνδρας ανέφερε ότι εργαζόταν σε εστιατόριο θαλασσινών, η Γκίλμαν αστειεύτηκε ότι δεν θα σχολίαζε τις δικές της «ικανότητες στην παρασκευή γαρίδων».

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