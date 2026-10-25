H Βασίλισσα Λετίθια γλίστρησε και έπεσε σε σκάφος (βίντεο)

Χωρίς να διακοπεί το πρόγραμμα της επίσκεψής της στο Λιάνες ολοκληρώθηκε η περιπέτεια της βασίλισσας Λετίθια, η οποία έχασε την ισορροπία της και έπεσε στο κατάστρωμα αλιευτικού σκάφους.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, κατά την παρουσία της ισπανικής βασιλικής οικογένειας στην παραθαλάσσια πόλη της Αστούριας, και, σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα, δεν είχε εμφανείς συνέπειες για την υγεία της.

Η Λετίθια συνόδευε τον βασιλιά Φελίπε ΣΤ΄, την πριγκίπισσα Λεονόρ και την ινφάντα Σοφία στην εκδήλωση απονομής του βραβείου Pueblo Ejemplar de Asturias 2026. Η φετινή διάκριση απονεμήθηκε στη Συντεχνία Αλιέων της Σάντα Άνα, τιμώντας τη μακρόχρονη προσφορά της στην αλιευτική ζωή και στην τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο της γνωριμίας τους με τη δουλειά των ψαράδων, οι τέσσερις επιβιβάστηκαν στο αλιευτικό Nuevo Sandra María, το οποίο ήταν δεμένο στο λιμάνι. Όταν η βασίλισσα ετοιμαζόταν να αποβιβαστεί, γλίστρησε στο κατάστρωμα της πρύμνης και βρέθηκε στο δάπεδο. Άνθρωποι που βρίσκονταν δίπλα της κινήθηκαν αμέσως για να τη βοηθήσουν. Η ίδια σηκώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και συνέχισε κανονικά την περιήγηση.

Η στιγμή καταγράφηκε σε βίντεο και κυκλοφόρησε στα ισπανικά μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες του HOLA!, τις οποίες αναπαράγει η εφημερίδα Última Hora, η κατάσταση της θάλασσας τόσο την προηγούμενη ημέρα όσο και το πρωί της επίσκεψης είχε δημιουργήσει αβεβαιότητα για το αν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί η επιβίβαση. Ψαράδες εξήγησαν ότι, παρότι η επιφάνεια έμοιαζε σχετικά ήρεμη, υπήρχε κυματισμός και το σκάφος κινούνταν περισσότερο από όσο φαινόταν.

Μετά την αποβίβαση, η βασιλική οικογένεια επισκέφθηκε την τοπική ιχθυαγορά και ενημερώθηκε για το παραδοσιακό σύστημα δημοπράτησης των αλιευμάτων. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης συναντήσεις με κατοίκους και εκπροσώπους του αλιευτικού κόσμου, παραδοσιακές εκδηλώσεις και γνωριμία με τοπικές χειροτεχνίες.

Στην ομιλία της, η πριγκίπισσα Λεονόρ ανέδειξε την προσφορά των ανθρώπων της θάλασσας και τον ιστορικό ρόλο των γυναικών στη διάθεση των ψαριών και στη στήριξη της αλιευτικής κοινότητας. Στάθηκε επίσης στη σημασία της υπεύθυνης αξιοποίησης των θαλάσσιων πόρων και της διατήρησης των τοπικών παραδόσεων.

Η Συντεχνία της Σάντα Άνα συγκαταλέγεται στις παλαιότερες της Αστούριας, με καταβολές που φτάνουν στον Μεσαίωνα και στο 1350. Όπως αναφέρει η Cadena SER, το βραβείο συνοδεύεται από 40.000 ευρώ και αναγνωρίζει, μεταξύ άλλων, τη δράση της για τη βιωσιμότητα, την αλληλεγγύη, την καινοτομία και τη διάδοση της αλιευτικής κουλτούρας.

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