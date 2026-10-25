Φοιτητής μαχαίρωσε 30 φορές τον συγκάτοικό του και πήγε για πίτσα! (βίντεο)

Σε ισόβια κάθειρξη, με ελάχιστη διάρκεια έκτισης τα 28 χρόνια, καταδικάστηκε ο 23χρονος Ζακ Κόγκλαν στη Βρετανία, αφού σκότωσε με 30 μαχαιριές τον 21χρονο συγκάτοικό του, Τζέιμι Κόλινς, και τον άφησε αιμόφυρτο σε στενό πίσω από το σπίτι τους.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύφθηκαν στο δικαστήριο, μετά την επίθεση ο Κόγκλαν απομακρύνθηκε με το ποδήλατο του θύματος, το οποίο εγκατέλειψε σε κοντινό εμπορικό πάρκο. Στη συνέχεια, αγόρασε ρούχα για να αλλάξει εμφάνιση, έβαλε τα αιματοβαμμένα ενδύματά του σε σακούλα, την οποία βάρυνε με πέτρα, και την πέταξε σε λίμνη.

Επιστρέφοντας στο σπίτι, έφαγε πίτσα και έπαιξε διαδικτυακά παιχνίδια με φίλους του, λέγοντας ότι χρειαζόταν να αποστασιοποιηθεί από όσα είχαν συμβεί. Παράλληλα, φέρεται να παρακολούθησε πέντε φορές το βίντεο της επίθεσης, το οποίο είχε καταγράψει κάμερα ασφαλείας που είχε εγκαταστήσει ο ίδιος.

Το σώμα του 21χρονου παρέμεινε στο σημείο για ώρες. Στις 02:06 τα ξημερώματα, ο Κόγκλαν επέστρεψε στον κήπο κρατώντας φακό και, ένα λεπτό αργότερα, κάλεσε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης 999, αναφέροντας ότι ο συγκάτοικός του είχε μαχαιρωθεί. Αρχικά, οι αστυνομικοί τον αντιμετώπισαν ως μάρτυρα, ενώ ο ίδιος παρέδωσε στις Αρχές το βιντεοληπτικό υλικό.

Οι σχέσεις των δύο νεαρών είχαν επιδεινωθεί εξαιτίας διαφωνιών για το ενοίκιο και πολιτικών διαφορών. Στις 7 Απριλίου, ο Κόγκλαν είχε ζητήσει από τον Κόλινς να εγκαταλείψει το σπίτι. Κατά τη διάρκεια της δίκης, υποστήριξε ότι φοβόταν πως ο συγκάτοικός του θα τον σκότωνε και ότι δεν έβλεπε άλλον τρόπο να προστατευτεί. Αρχικά αρνήθηκε την κατηγορία της δολοφονίας, ωστόσο στη συνέχεια δήλωσε ένοχος για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ισόβια κάθειρξη και ελάχιστη περίοδο έκτισης τα 28 χρόνια.

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