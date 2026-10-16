Έχετε γάτα; Δείτε πότε κάνει κρύο για το ζώο σας

Οι χαμηλές θερμοκρασίες δεν είναι ακίνδυνες για τις γάτες, παρά τη φυσική προστασία που προσφέρει το τρίχωμά τους. Η ηλικία, η υγεία, το βάρος και οι καιρικές συνθήκες επηρεάζουν την αντοχή τους, ενώ ιδιαίτερα ευάλωτες είναι οι μικρές, οι ηλικιωμένες και οι άτριχες γάτες.

Πότε το κρύο γίνεται επικίνδυνο

Οι θερμοκρασίες κάτω από τους 7 βαθμούς Κελσίου αποτελούν σημείο προσοχής για τις γάτες που κυκλοφορούν έξω. Όταν ο υδράργυρος πλησιάζει ή πέφτει κάτω από το μηδέν, αυξάνεται ο κίνδυνος υποθερμίας και κρυοπαγημάτων, ιδιαίτερα όταν υπάρχει βροχή, υγρασία ή δυνατός αέρας. Το βρεγμένο τρίχωμα, άλλωστε, περιορίζει τη φυσική μόνωση του σώματος.

Image

Ποια σημάδια δείχνουν ότι μια γάτα κρυώνει

Το έντονο κουλούριασμα, η αναζήτηση ζεστών σημείων, το τρέμουλο, τα κρύα άκρα και η μειωμένη δραστηριότητα μπορεί να υποδηλώνουν ότι μια γάτα δυσκολεύεται να αντιμετωπίσει το κρύο. Έντονη αδυναμία, ασυνήθιστη υπνηλία ή μειωμένη ανταπόκριση χρειάζονται άμεση επικοινωνία με κτηνίατρο, καθώς ενδέχεται να υποδηλώνουν υποθερμία.

Πώς μπορούμε να την προστατεύσουμε

Όταν πέφτει η θερμοκρασία, είναι προτιμότερο να περιορίζεται η παραμονή της γάτας σε εξωτερικούς χώρους και να έχει πρόσβαση σε ένα ζεστό, στεγνό περιβάλλον. Στο σπίτι, ένα μαλακό κρεβάτι ή μια κουβέρτα, μακριά από ρεύματα αέρα και κρύα δάπεδα, μπορούν να προσφέρουν την απαραίτητη προστασία.

Image

Αν βραχεί, χρειάζεται να στεγνώσει απαλά με μια πετσέτα και να μεταφερθεί σε ζεστό χώρο, χωρίς απότομη έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία.

Τι χρειάζονται οι αδέσποτες γάτες

Για τις γάτες που ζουν στον δρόμο, ένα στεγνό καταφύγιο προστατευμένο από τη βροχή και τον αέρα, καθώς και η πρόσβαση σε τροφή και νερό, είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Τις ημέρες με παγετό, το νερό χρειάζεται συχνό έλεγχο, καθώς μπορεί να παγώσει.

Image

Παράλληλα, πριν από την εκκίνηση ενός αυτοκινήτου, καλό είναι να ελέγχουμε αν έχει κρυφτεί κάποια γάτα κοντά στις ρόδες ή στον κινητήρα.

Η πρόληψη παραμένει η καλύτερη προστασία. Η θερμοκρασία είναι ένας χρήσιμος δείκτης, όμως η συμπεριφορά και η γενική κατάσταση κάθε ζώου είναι εξίσου σημαντικές για να αναγνωρίσουμε εγκαίρως πότε χρειάζεται βοήθεια.

Διαβάστε επίσης:

Σταμάτα να τρίβεις: Καθάρισε τον φούρνο σου με ένα μόνο υλικό που έχεις ήδη

Κουρτίνες: Το απλό κόλπο για να τις καθαρίσετε χωρίς να τις κατεβάσετε

Από αποθήκη 7 τ.μ. σε ένα απίστευτο διαμέρισμα με 4 δωμάτια – Η έξυπνη ιδέα που εντυπωσιάζει (βίντεο)

Πώς θα καθαρίσετε τα λίπη από τα ντουλάπια της κουζίνας χωρίς ακριβά καθαριστικά