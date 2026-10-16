Νέος ΚΟΚ: Πότε επιτρέπεται η διήθηση των μηχανών και ποιες είναι οι κυρώσεις

Η διήθηση των μοτοσικλετών ανάμεσα στα αυτοκίνητα επιτρέπεται υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Η κίνηση αυτή είναι νόμιμη μόνο όταν τα οχήματα είναι ακινητοποιημένα, ενώ η μοτοσικλέτα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20 χλμ./ώρα και ο δρόμος να διαθέτει τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίας προς την ίδια κατεύθυνση.

Οι οδηγοί δικύκλων οφείλουν επίσης να έχουν αναμμένα τα φώτα διασταύρωσης, να διατηρούν ασφαλή πλευρική απόσταση και να παραχωρούν προτεραιότητα όπου απαιτείται. Αν τα αυτοκίνητα αρχίσουν να κινούνται, δεν πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις της συγκεκριμένης εξαίρεσης.

Η παράβαση των ειδικών κανόνων διήθησης επισύρει πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 10 ημέρες. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν και άλλες παραβάσεις, όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, ενδέχεται να επιβληθούν πρόσθετες κυρώσεις.

Από την πλευρά τους, οι οδηγοί αυτοκινήτων πρέπει να ελέγχουν ότι μπορούν να αλλάξουν λωρίδα ή να πραγματοποιήσουν ελιγμό με ασφάλεια. Σε περίπτωση ατυχήματος, η ευθύνη εξετάζεται με βάση τις συνθήκες του περιστατικού και τις παραβάσεις που διαπιστώνονται. Οι οδηγοί που αμφισβητούν την κλήση τους μπορούν να υποβάλουν αντιρρήσεις εντός τριών ημερών από την επίδοσή της.

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