Κρήτη: Έκαναν τσακωτό τον κλέφτη μέσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο

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Η εμπεριστατωμένη έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων είχε σαν αποτέλεσμα την εξιχνίαση -11- περιπτώσεων κλοπών από οχήματα και τη σύλληψη αλλοδαπού ,στα Χανιά.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από Φεβρουάριο έως και Οκτώβριο 2026 άγνωστος αφού έσπαγε τα τζάμια αυτοκινήτων αφαιρούσε από το εσωτερικό τους χρήματα τιμαλφή και προσωπικά αντικείμενα.

Από τους αστυνομικούς ταυτοποιήθηκε αλλοδαπός ο οποίος εντοπίσθηκε χθες το μεσημέρι εντός εγκαταλελειμμένου κτιρίου που χρησιμοποιούσε ως κατοικία και συνελήφθη.

Σε νομότυπη έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο χώρο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Χρηματικό ποσο -800- ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα

Μικροποσότητα κάνναβης

Συσκευή κινητού τηλεφώνου, φορτιστής και θήκες ακουστικών

Μαχαίρι και τρεις αναδιπλούμενοι σουγιάδες

Επιπλέον όπως διαπιστώθηκε, σε βάρος ανωτέρω αλλοδαπού εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές και παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Η προανάκριση ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

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