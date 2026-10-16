Από τις πιο ασυνήθιστες δουλειές: Μισθός έως 2.500 ευρώ για να μετράς... πιγκουίνους!

Μια διαφορετική επαγγελματική ευκαιρία προσφέρει η βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση UK Antarctic Heritage Trust, αναζητώντας εργαζομένους για το Port Lockroy στην Ανταρκτική. Οι μηνιαίες αποδοχές κυμαίνονται από περίπου 1.700 έως 2.500 ευρώ, ανάλογα με τη θέση, ενώ καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής, διατροφής και ο απαραίτητος πολικός εξοπλισμός.

Το Port Lockroy βρίσκεται στο νησί Goudier, στο αρχιπέλαγος Palmer, απέναντι από την Ανταρκτική Χερσόνησο. Η πρώην βρετανική βάση ιδρύθηκε το 1944, κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εγκαταλείφθηκε το 1962 και αποκαταστάθηκε δεκαετίες αργότερα. Σήμερα λειτουργεί ως μουσείο, κατάστημα αναμνηστικών και ταχυδρομείο, ενώ φιλοξενεί και πρόγραμμα παρακολούθησης της άγριας ζωής.

Οι αρμοδιότητες και η καταμέτρηση των πιγκουίνων

Κάθε σεζόν επιλέγεται μια ομάδα τεσσάρων έως πέντε ατόμων, με υπευθύνους της βάσης και του καταστήματος, καθώς και βοηθούς γενικών καθηκόντων. Οι εργαζόμενοι εξυπηρετούν τουρίστες, παρουσιάζουν την ιστορία της περιοχής, πωλούν αναμνηστικά και διαχειρίζονται το γνωστό «Ταχυδρομείο των Πιγκουίνων» (Penguin Post Office), από το οποίο περνούν δεκάδες χιλιάδες αποστολές ανά σεζόν, πολλές από τις οποίες σφραγίζονται χειροκίνητα.

Ιδιαίτερο μέρος της εργασίας αποτελεί η καταμέτρηση των πιγκουίνων Gentoo. Το πρόγραμμα παρακολούθησης της αποικίας πραγματοποιείται από το 1996 σε συνεργασία με τη Βρετανική Υπηρεσία Ανταρκτικής Έρευνας (British Antarctic Survey), με στόχο τη μελέτη της αναπαραγωγής, των μεταβολών του πληθυσμού και των πιθανών επιπτώσεων του τουρισμού στο οικοσύστημα.

Οι εργαζόμενοι ελέγχουν συγκεκριμένες περιοχές, ακολουθώντας πρωτόκολλα που περιορίζουν την ενόχληση των πτηνών. Όταν περίπου το 95% των φωλιών περιέχει αυγά, γίνεται απογραφή σε όλο το νησί. Τον Δεκέμβριο του 2024 καταγράφηκαν 571 φωλιές και 938 αυγά, ενώ στο τέλος της σεζόν πραγματοποιούνται νέες μετρήσεις για την καταμέτρηση των νεοσσών και την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.

Οι δύσκολες συνθήκες διαβίωσης

Παρά το μοναδικό φυσικό περιβάλλον, η καθημερινότητα στο Port Lockroy έχει σημαντικούς περιορισμούς. Η βάση δεν διαθέτει τρεχούμενο νερό και οι προμήθειες μεταφέρονται με δοχεία από τα πλοία που προσεγγίζουν το νησί. Το ντους γίνεται συνήθως μία φορά την εβδομάδα, ενώ η κακοκαιρία μπορεί να παρατείνει την αναμονή έως και δύο εβδομάδες.

Η ηλεκτροδότηση βασίζεται στην ηλιακή ενέργεια, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η χρήση συσκευών υψηλής κατανάλωσης, όπως τα πιστολάκια μαλλιών και οι φούρνοι μικροκυμάτων. Δεν υπάρχει συμβατικό σήμα κινητής τηλεφωνίας και η επικοινωνία με την οικογένεια και τους φίλους πραγματοποιείται μέσω δορυφορικού διαδικτύου. Το προσωπικό διαμένει σε κοινόχρηστο χώρο με κουκέτες και αναλαμβάνει βασικές εργασίες συντήρησης και διαχείρισης απορριμμάτων.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι τουλάχιστον 18 ετών, να κατοικούν στο Ηνωμένο Βασίλειο, να διαθέτουν νόμιμο δικαίωμα εργασίας στη χώρα και να βρίσκονται σε καλή φυσική κατάσταση. Δεν είναι απαραίτητη η εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση. Ωστόσο, η θέση περιλαμβάνει και χειρωνακτικές εργασίες, όπως απομάκρυνση χιονιού, μεταφορά κιβωτίων βάρους έως 15 κιλών και εκφόρτωση προμηθειών από πλοία.

Η απασχόληση στην Ανταρκτική προσφέρει μια σπάνια εμπειρία και ανταγωνιστικές αποδοχές, απαιτεί όμως προσαρμοστικότητα, σωματική αντοχή και διάθεση για ζωή με περιορισμένες ανέσεις, σε ένα από τα πιο απομονωμένα περιβάλλοντα του πλανήτη.

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