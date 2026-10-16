Βουγιουκλάκης: "Ο γιος της Αλίκης έστειλε εξώδικο για το βιβλίο στο οποίο παρουσιάζω τη συσσωρευμένη λύπη 30 ετών

Σύμφωνα με την εκπομπή Πρωινό, εξώδικο με αφορμή το βιβλίο που ετοιμάζει ο θείος του, Αντώνης Βουγιουκλάκης, για τη ζωή της Αλίκης Βουγιουκλάκη, απέστειλε ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, ζητώντας να μην προχωρήσει η χρήση και η εμπορική εκμετάλλευση της έκδοσης.

Τι αναφέρει το εξώδικο;

«Τυγχάνω υιός και μοναδικός κληρονόμος της αείμνηστης μητέρας μου Αλίκης Βουγιουκλάκη. Υπό την ιδιότητά μου αυτή έχω υπεισέλθει στο σύνολο των κληρονομικών δικαιωμάτων της. Ουδέποτε σας είχα παράσχει και δεν σας παρέχω οποιαδήποτε άδεια, συναίνεση ή εξουσιοδότηση για επεξεργασία, χρήση και εμπορική εκμετάλλευση δικαιωμάτων της αείμνηστης μητέρας μου.

Σας απαγορεύω ρητώς και σας καλώ να απόσχετε άμεσα από κάθε χρήση και εμπορική εκμετάλλευση του υπό έκδοση βιβλίου σας με αντικείμενο τη ζωή και την καλλιτεχνική διαδρομή της αείμνηστης μητέρας μου Αλίκης Βουγιουκλάκη.

Σε διαφορετική περίπτωση θα προσφύγω στα αρμόδια δικαστήρια για την παραβίαση των δικαιωμάτων μου, ως μόνον κληρονόμου της Αλίκης Βουγιουκλάκη και για τη χρηματική αποκατάσταση της ηθικής μου βλάβης και την αποζημίωσή μου για κάθε ζημιά που προκαλείται εις βάρος μου».

Ο Αντώνης Βουγιουκλάκης μίλησε στην εκπομπή "Happy Day" , επιβεβαιώνοντας την ύπαρξη του εξωδίκου ενώ παράλληλα εξήγησε πως το συγκεκριμένο βιβλίο έχει για τον ίδιο βαθιά συναισθηματική σημασία.

«Δεν είναι απλώς ότι βγαίνει ένα βιβλίο. Είναι η συσσωρευμένη λύπη τριάντα ετών που δεν εξωτερίκευα. Δε μιλάμε και πολύ συχνά με τον Γιαννη. Στον εκδοτικό οίκο έστειλε το εξώδικο», δήλωσε ο Αντώνης Βουγιουκλάκης.

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