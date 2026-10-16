Ηράκλειο: Αντιδράσεις για το υπό διαβούλευση ν/σ του υπουργείου Περιβάλλοντος για την τακτοποίηση αυθαιρέτων

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος το οποίο ενώ θεωρητικά επαναφέρει τη δυνατότητα τακτοποίησης των αυθαιρέτων της κατηγορίας 5 στην πράξη τα εξαιρεί γεγονός που έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων.

Όπως είναι γνωστό, η κατηγορία 5 των αυθαιρέτων είναι αυτή που συγκεντρώνει τις σοβαρότερες πολεοδομικές παραβάσεις που αφορούν μεταξύ άλλων σε κτίσματα χωρίς οικοδομική άδεια ή ακίνητα με υπερβάσεις μεγαλύτερες του 40% σε δόμηση ή κάλυψη και άνω του 20% στο ύψος.

Πρόκειται για μια κατηγορία που απασχολεί έντονα το Ηράκλειο καθώς είναι δεκάδες οι περιπτώσεις των αυθαιρέτων που κατασκευάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια και έχουν γίνει και εκθέσεις αυτοψίας και επιδόσεις προστίμων και πρωτόκολλα κατεδάφισης. Ειδικά στο Ηράκλειο είναι δεκάδες οι περιπτώσεις των ανθρώπων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον οικονομικό εφιάλτη της πληρωμής βαρύτατων προστίμων αλλά και την απειλή της κατεδάφισης των ακινήτων τους και χρόνια τώρα περιμένουν από την Πολιτεία να λάβει μέτρα για να ρυθμιστούν κάτι που παρά τις προσδοκίες που υπάρχουν δεν επιβεβαιώνονται.

Στη συγκεκριμένη φάση το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο ρυθμίζει κάποια ακίνητα που είχαν δηλωθεί σε παλαιότερους νόμους (4014/2011 και 4178/2013 και μεταφέρονται πλέον στον ν. 4495/2017 ή στον νέο Κώδικα) και επιχειρείται να αντιμετωπιστεί μια εκκρεμότητα για δηλώσεις που είχαν ξεκινήσει υπό προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς.

Επίσης ρυθμίζει ακίνητα της κατηγορίας 5 που έχουν σαφή δημόσιο και κοινωφελή χαρακτήρα. Αφορά σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δημοτικούς παιδικούς σταθμούς και σταθμούς νομικών προσώπων των δήμων, κτίρια της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε., δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις και δομές κοινωνικής πρόνοιας και αφήνει έξω όλες τις περιπτώσεις των ιδιωτών.

Η πλευρά του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ακινήτων Εκτός Σχεδίου πόλης δεν κρύβει τη δυσφορία της για την εξέλιξη αυτή τονίζοντας ότι η Πολιτεία αντιμετωπίζει ένα οξύ κοινωνικό πρόβλημα με δύο μέτρα και σταθμά και δημιουργεί μια κατάσταση βαριάς κοινωνικής ανισότητας. Στο πλαίσιο αυτό θα επιχειρήσει να κινητοποιήσει τους τοπικούς βουλευτές να παρέμβουν ώστε η ρύθμιση αυτή να γίνει πραγματικά συμπεριληπτική και ουσιαστική για την εξάλειψη των πραγματικών προβλημάτων που σήμερα είναι στον αέρα.

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