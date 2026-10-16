Στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία: «Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς – Καμία άρση στις ρωσικές κυρώσεις»

Μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία στέλνουν οι Βρυξέλες, τονίζοντας πως δεν θα προχωρήσουν σε άρση των ρωσικών κυρώσεων.

«Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να σταματήσει η ΕΕ να βοηθά την Ουκρανία ή να άρει τις κυρώσεις της εις βάρος της Ρωσίας», δήλωσαν χαρακτηριστικά Ευρωπαίου αξιωματούχοι κατά τη δεύτερη ημέρα των εργασιών της Συνόδου Κορυφής.

«Μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς», διαβεβαίωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

«Ένα πράγμα είναι απολύτως ξεκάθαρο: δεν θα άρουμε καμία από τις κυρώσεις, αν η Ρωσία δεν σταματήσει τον πόλεμο», επεσήμανε από την πλευρά της η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υποδεχόμενη τον Ουκρανό πρόεδρο.

Κατά την άφιξή του ο Ζελένσκι σημείωσε ότι «θέλουμε αυτός ο πόλεμος να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό. Δεν βλέπουμε ενδείξεις από τη ρωσική πλευρά ότι είναι έτοιμη, γι’ αυτό τον λόγο πρέπει να προετοιμαστούμε για τον χειμώνα».

Όπως σημείωσε ο ίδιος, «το πακέτο για τον χειμώνα δεν αφορά μόνο την ενέργεια, αφορά την αντιαεροπορική άμυνα και τη χρηματοδότηση». Πρόσθεσε δε ότι θα συζητήσει με τους Ευρωπαίους ηγέτες για τις ανάγκες της Ουκρανίας για το υπόλοιπο του έτους και για το 2027.

Νωρίτερα τον Οκτώβριο ο Ζελένσκι είχε δηλώσει στο Reuters ότι το Κίεβο κατέληξε σε συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους του η οποία θα του επιτρέψει να καλύψει ένα έλλειμμα 27 δισεκ. δολαρίων στον αμυντικό του προϋπολογισμό φέτος και να παραγγείλει τα drones που χρειάζεται για να συνεχίσει να πολεμά στις αρχές του 2027.

Ωστόσο ο Ουκρανός υπουργός Οικονομικών Σέρχιι Μαρτσένκο είχε σημειώσει πρόσφατα ότι η χώρα έχει ακόμη ένα έλλειμμα 32,6 δισεκ. δολαρίων στον προϋπολογισμό της για το 2027.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος με τον αριθμό των χωρών που ήταν διατεθειμένες να δεσμευθούν να προσφέρουν νέα οικονομική βοήθεια στην Ουκρανία. Αλλά θα δούμε πολλές χώρες να δεσμεύονται σύντομα να προσφέρουν περισσότερη στρατιωτική βοήθεια», σχολίασε ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν.

«Σήμερα η συζήτηση με τον Ζελένσκι θα επικεντρωθεί στο πώς θα αντιμετωπίσουμε την περίπλοκη διπλωματική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και πώς θα επιβιώσουν τον χειμώνα», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει καταφερθεί εναντίον του Ζελένσκι επανειλημμένα τις τελευταίες ημέρες. Χθες σε συνέντευξή του ο Τραμπ επέκρινε τα ουκρανική πλήγματα εναντίον ρωσικών διυλιστηρίων, χαρακτηρίζοντάς τα «ντροπή».

Στο μεταξύ ο πρωθυπουργός της Εσθονίας Κρίστεν Μίχαλ δήλωσε στο Reuters ότι η ΕΕ μάλλον θα προσφέρει ένα νέο δάνειο στην Ουκρανία προκειμένου να μπορέσει να καλύψει το κενό στον προϋπολογισμό της για το 2027. «Αυτό είναι ο μηχανισμός που η Ευρώπη έχει χρησιμοποιήσει πολλές φορές», σχολίασε.

Ο Ιρλανδός ομόλογός του Μίχολ Μάρτιν σημείωσε ότι αναμένει πως η Ευρώπη θα συνεχίσει να «προσεγγίζει» τις ΗΠΑ αναφορικά με την Ουκρανία.

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