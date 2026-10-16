Αργίες 2027: Η χειρότερη χρονιά για τριήμερα – Το ημερολόγιο

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Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι σε πάνω από δύο μήνες, όμως ήδη αξίζει μια ματιά στις αργίες του 2027, για να διαπιστώσει κανείς ότι θα χαθούν αρκετές ευκαιρίες για επιπλέον ξεκούραση, μιας και το ημερολόγιο δεν μας κάνει τη χάρη. Εκτός από μία «δυνατή» εξαίρεση.

Η νέα χρονιά, λοιπόν, έχει αρκετές εκπλήξεις, αλλά και ένα πολύ καλό νέο.

Όπως θα δείτε στην παρακάτω λίστα, τα μόνα τριήμερα είναι:

Πρωτοχρονιά (Παρασκευή 1 Ιανουαρίου)

Καθαρά Δευτέρα (Δευτέρα 15 Μαρτίου)

Χάνεται επίσης η αργία του Δεκαπενταύγουστου που πέφτει Σάββατο, ενώ 25η Μαρτίου και 28η Οκτωβρίου πέφτουν Πέμπτη.

Στα πολύ καλά νέα είναι ότι η Πρωτομαγιά 2027 πέφτει Σάββατο, και μάλιστα Μεγάλο Σάββατο, που σημαίνει ότι η αργία θα μεταφερθεί, μάλλον για την Τρίτη μετά το Πάσχα, οπότε θα έχουμε πενθήμερο με αργίες.

Η λίστα με τις επίσημες αργίες στην Ελλάδα το 2027

Αναλυτικά:

Πρωτοχρονιά: Παρασκευή 1 Ιανουαρίου 2027

Θεοφάνεια (Φώτα): Τετάρτη 6 Ιανουαρίου 2027

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 15 Μαρτίου 2027

25η Μαρτίου: Πέμπτη 25 Μαρτίου 2027

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 30 Απριλίου 2027

Εργατική Πρωτομαγιά: Σάββατο 1 Μαΐου 2027

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 2 Μαΐου 2027

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 3 Μαΐου 2027

Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 21 Ιουνίου 2027

Κοίμηση της Θεοτόκου: Κυριακή 15 Αυγούστου 2027

28η Οκτωβρίου: Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2027

Χριστούγεννα: Σάββατο 25 Δεκεμβρίου 2027

Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων: Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2027

Πότε είναι το Πάσχα 2027

To Ορθόδοξο εορτολόγιο δείχνει ότι το Πάσχα θα τιμηθεί την Κυριακή 2 Μαΐου 2027.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους κανόνες της Α’ Οικουμενικής Συνόδου της Νίκαιας, ο προσδιορισμός της ημερομηνίας εξαρτάται από την εαρινή ισημερία και την πρώτη πανσέληνο που ακολουθεί, γεγονός που καθιστά το Πάσχα μια κινητή εορτή. Για το έτος 2027, οι Έλληνες πιστοί θα εορτάσουν την Ανάσταση του Κυρίου μέσα στην «καρδιά» της άνοιξης, ενώ η Μεγάλη Εβδομάδα θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 26 Απριλίου.

Ένα από τα πλέον αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά για το Πάσχα 2027 είναι η σημαντική χρονική απόσταση που χωρίζει τον εορτασμό της Ορθόδοξης Εκκλησίας από εκείνον της Καθολικής.

Ενώ το 2025 οι δύο ημερομηνίες συνέπεσαν, το 2027 η «ψαλίδα» ανοίγει αισθητά, καθώς οι Καθολικοί θα γιορτάσουν το Πάσχα στις 28 Μαρτίου. Αυτή η διαφορά των πέντε εβδομάδων οφείλεται στον διαφορετικό τρόπο υπολογισμού των ημερολογίων (Ιουλιανό έναντι Γρηγοριανού) και του προσδιορισμού της πρώτης εαρινής πανσελήνου, που συχνά οδηγεί σε τέτοιου είδους αποκλίσεις.

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