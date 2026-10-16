Μαντόνα: Οι σπάνιες φωτογραφίες με την κόρη της

Η κόρη της Μαντόνα, Λούρδη, γιόρτασε τα 30α γενέθλιά της. Η Βασίλισσα της Ποπ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από σπάνιες οικογενειακές φωτογραφίες από τη γέννηση της κόρης της, αλλά και σκέψεις για τον ιδιαίτερο δεσμό που τις ενώνει.

«Χρόνια πολλά, Λολίτα μου! Ήρθες σε μένα μέσα από ένα όνειρο. Ένα πυρετώδες όνειρο. Ένα όνειρο που λέγεται ζωή. Αν προσπαθούσα να τα γράψω όλα, θα έκλαιγα ποτάμια από δάκρυα», έγραψε αρχικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε τις δύσκολες στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια του τοκετού.

«Το πηγούνι σου ήταν στραμμένο προς τα πάνω μέσα στον γεννητικό μου σωλήνα. Έψαχνες τα αστέρια και είχες κολλήσει. Έπειτα από 18 ώρες τοκετού, με τους χτύπους της καρδιάς σου να επιβραδύνονται, η επείγουσα καισαρική τομή ήταν η μοναδική επιλογή», θυμήθηκε.

Διαβάστε επίσης

Γιώργος Μαζωνάκης: Πρόταση να δοθεί το όνομά του στον δρόμο της γέννησής του

Αθερίδης για 56χρονη γιατρό του Κολωνακίου: "Το πόσο σκληρό είναι που μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε"