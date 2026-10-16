e-ΕΦΚΑ: Ψηφιακή η αναγνώριση χρόνου ασφάλισης - Η διαδικασία και ποιους αφορά

«Ψηφιακή» αναγνώριση χρόνου ασφάλισης για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες: Ο e-ΕΦΚΑ εγκαινίασε μία νέα υπηρεσία που θα διευκολύνει όσους επαγγελματίες επιθυμούν να αναγνωρίσουν ένσημα, αν και σε αυτή τη φάση η υποβολή των αιτήσεων θα εξακολουθήσει να πραγματοποιείται μέσω των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων του Φορέα, όπως ισχύει μέχρι σήμερα.

Εντούτοις, θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία της υπόθεσής τους και να έχουν ενημέρωση για την απόφαση, αλλά και το κόστος εξαγοράς.

Πρόκειται για την ηλεκτρονική υπηρεσία «Αναγνωρίσεις Χρόνου Ασφάλισης Μη Μισθωτών», που ήδη τέθηκε σε λειτουργία. Κατά την πρώτη φάση εφαρμογής, οι αιτήσεις αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης των μη μισθωτών εξακολουθούν να υποβάλλονται μέσω των αρμόδιων υπηρεσιακών μονάδων του e-ΕΦΚΑ. Η αλλαγή αφορά κυρίως τη συστημική επεξεργασία και διαχείριση των αιτημάτων, την έκδοση και κοινοποίηση των αποφάσεων και την ηλεκτρονική ενημέρωση των ασφαλισμένων.

Τι αλλάζει στην αναγνώριση ετών προϋπηρεσίας

Οι υπηρεσίες του Φορέα παραμένουν, επομένως, το σημείο υποβολής των αιτημάτων, ενώ η περαιτέρω διαχείρισή τους οργανώνεται μέσα από το πληροφοριακό σύστημα.

Η διάκριση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ασφαλισμένους, καθώς η ενεργοποίηση μιας ηλεκτρονικής υπηρεσίας δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας από τον υπολογιστή ή το κινητό τηλέφωνο.

Στην παρούσα φάση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός αφορά κυρίως τα στάδια που ακολουθούν την υποβολή της αίτησης.

Το πληροφοριακό σύστημα υποστηρίζει τη διαχείριση, την επεξεργασία και τον έλεγχο του αιτήματος, καθώς και την έκδοση και την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης.

Με αυτόν τον τρόπο, ο e-ΕΦΚΑ επιδιώκει να δημιουργήσει μια ενιαία ηλεκτρονική διαδρομή για την παρακολούθηση της υπόθεσης, από την επεξεργασία της αίτησης έως την ενημέρωση του ασφαλισμένου για το αποτέλεσμα και, εφόσον εγκριθεί η αναγνώριση, για το ποσό που πρέπει να καταβληθεί.

Πώς θα ενημερώνονται οι ασφαλισμένοι για την αίτησή τους

Μετά τον έλεγχο και τη συστημική επεξεργασία της αίτησης, εκδίδεται εγκριτική ή απορριπτική απόφαση.

Η ενημέρωση του ασφαλισμένου πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής ειδοποίησης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ.

Το e-mail λειτουργεί ως ειδοποίηση για την ύπαρξη της απόφασης. Για να την ανακτήσει, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να εισέλθει με τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή ή στο Dashboard, δηλαδή στην Ενιαία Καρτέλα του πολίτη.

Σύμφωνα με το έγγραφο, όταν ο ασφαλισμένος εισέρχεται στην εφαρμογή και αντλεί την απόφαση, το πληροφοριακό σύστημα ενημερώνεται αυτόματα με την ημερομηνία επίδοσης της κοινοποίησης.

Η έκδοση εγκριτικής απόφασης συνοδεύεται από ενημερωτικό σημείωμα, μέσω του οποίου ο ασφαλισμένος πληροφορείται τα οικονομικά στοιχεία της αναγνώρισης. Συγκεκριμένα, το ενημερωτικό σημείωμα θα περιλαμβάνει:

Το συνολικό ποσό εξαγοράς, δηλαδή το ποσό που αντιστοιχεί στην αναγνώριση του χρόνου ασφάλισης.



Τον τρόπο εξόφλησης, με δυνατότητα εφάπαξ καταβολής ή πληρωμής σε δόσεις, σύμφωνα με όσα προβλέπονται για την εκάστοτε περίπτωση.



Τον μοναδικό κωδικό εντολής πληρωμής (ΚΕ), ο οποίος χρησιμοποιείται για την εξόφληση του ποσού.



Η συγκέντρωση των συγκεκριμένων στοιχείων σε ένα ηλεκτρονικά διαθέσιμο ενημερωτικό σημείωμα αποσκοπεί στο να γνωρίζει ο ασφαλισμένος όχι μόνο αν εγκρίθηκε η αναγνώριση, αλλά και ποιο είναι το οικονομικό σκέλος της διαδικασίας.

Ποιοι μπορούν να αξιοποιήσουν τη νέα υπηρεσία

Στο πεδίο εφαρμογής της υπηρεσίας εντάσσονται οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι αγρότες.

Οι ασφαλισμένοι αυτοί μπορούν να υπάγονται στη διαδικασία αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η νομοθεσία και ανάλογα με την περίπτωση για την οποία ζητείται η αναγνώριση.

Σχετικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ παραπέμπει σε δύο βασικές νομοθετικές διατάξεις όσον αφορά στη διαδικασία.

Στο άρθρο 34, παράγραφος 1, περίπτωση γ΄, του νόμου 4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του νόμου 4670/2020, καθώς και στο άρθρο 53, παράγραφος 1, του νόμου 4921/2022, όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι:

Η πρώτη διάταξη αφορά τις περιπτώσεις αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης που εμπίπτουν στο συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο, ανεξάρτητα από τον φορέα, τον τομέα, τον κλάδο ή τον λογαριασμό από τον οποίο προέρχεται ο ασφαλισμένος, με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων όρων και προϋποθέσεων.

Η δεύτερη διάταξη αφορά μη μισθωτούς ασφαλισμένους οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να λάβουν σύνταξη, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

Η υπαγωγή σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες δεν συνεπάγεται αυτομάτως έγκριση του αιτήματος, αλλά κάθε περίπτωση εξετάζεται με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις προϋποθέσεις που αντιστοιχούν στον συγκεκριμένο τύπο αναγνώρισης.

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