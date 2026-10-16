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ΚΡΗΤΗ

Ο επίκουρος καθηγητής του ΕΛΜΕΠΑ Ιωάννης Πασσάς στο Ράδιο Κρήτη για την παγκόσμια διάκρισή του

Πασσάς
clock 12:06 | 16/10/2026
Γιώργος Ι. Παπαδάκης Γιώργος Ι. Παπαδάκης
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Μια σημαντική διεθνή επιστημονική διάκριση για το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και την Κρήτη αποτελεί η ένταξη του επίκουρου καθηγητή Ιωάννη Πασσά, μαζί με την αναπληρώτρια καθηγήτρια Αγγελική Μανεδάκη, στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως, σύμφωνα με τη διεθνή κατάταξη Stanford–Elsevier για το 2026.

Ο κ. Πασσάς, που μόλις στα 37 του χρόνια βλέπει την ερευνητική του προσπάθεια να αναγνωρίζεται σε διεθνές επίπεδο, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και στον Γιώργο Ι. Παπαδάκη για τη διάκριση, εξηγώντας πώς η απήχηση του επιστημονικού έργου και οι αναφορές άλλων ερευνητών στις δημοσιεύσεις του αποτελούν βασικά κριτήρια αυτής της αναγνώρισης.

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