Σαντορίνη: Σάλος με βίντεο από εστιατόριο – Εργαζόμενοι παλεύουν με τα νερά την ώρα που οι πελάτες τρώνε αμέριμνοι

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Αντιδράσεις προκαλεί βίντεο από τη Σαντορίνη, στο οποίο εργαζόμενοι εστιατορίου προσπαθούν με σκούπες να συγκρατήσουν τα ορμητικά νερά της βροχής, ενώ οι πελάτες παραμένουν αμέριμνοι στα τραπέζια τους, συνεχίζοντας το φαγητό και τον καφέ τους.

Το νησί βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα το προηγούμενο 48ωρο, με δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους και νερά να εισβάλλουν σε σπίτια και καταστήματα.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δύο εργαζόμενοι δίνουν μάχη για να απομακρύνουν τα νερά από τον χώρο του εστιατορίου, την ώρα που οι πελάτες εξακολουθούν να κάθονται στα τραπέζια τους, σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

«Ντροπή, έχουν βάλει τους σκλάβους και η άλλη η έξυπνη τραβάει και βίντεο», γράφουν χρήστες

Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να επικρίνουν όχι μόνο τη στάση των πελατών, αλλά και την απουσία διάθεσης να συνδράμουν στην προσπάθεια των εργαζομένων.

«Ντροπή !!! Έχουν βάλει τους σκλάβους και η άλλη η έξυπνη τραβάει και βίντεο και γελάει!!!» και «Ο εργοδότης είναι το θέμα; Οι υπόλοιποι που τρώνε σαν να μη συμβαίνει τίποτα;» είναι ορισμένα από τα σχόλια που συνοδεύουν τη δημοσίευση.

Μάλιστα, προς το τέλος του βίντεο, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους φαίνεται να καταγράφουν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα και να γελούν, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση σαν να παρακολουθούν κάποιο αξιοθέατο.

Δείτε βίντεο από τη Σαντορίνη:

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