ΠΑΡ.16 Οκτ 2026 12:22
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σαντορίνη: Σάλος με βίντεο από εστιατόριο – Εργαζόμενοι παλεύουν με τα νερά την ώρα που οι πελάτες τρώνε αμέριμνοι

Εργαζόμενοι διώχνουν τα ορμητικά νερά
clock 11:47 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Αντιδράσεις προκαλεί βίντεο από τη Σαντορίνη, στο οποίο εργαζόμενοι εστιατορίου προσπαθούν με σκούπες να συγκρατήσουν τα ορμητικά νερά της βροχής, ενώ οι πελάτες παραμένουν αμέριμνοι στα τραπέζια τους, συνεχίζοντας το φαγητό και τον καφέ τους.

Το νησί βρέθηκε στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα το προηγούμενο 48ωρο, με δρόμους να μετατρέπονται σε χειμάρρους και νερά να εισβάλλουν σε σπίτια και καταστήματα.

Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δύο εργαζόμενοι δίνουν μάχη για να απομακρύνουν τα νερά από τον χώρο του εστιατορίου, την ώρα που οι πελάτες εξακολουθούν να κάθονται στα τραπέζια τους, σαν να μη συμβαίνει τίποτα.

«Ντροπή, έχουν βάλει τους σκλάβους και η άλλη η έξυπνη τραβάει και βίντεο», γράφουν χρήστες

Οι εικόνες προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις, με πολλούς χρήστες να επικρίνουν όχι μόνο τη στάση των πελατών, αλλά και την απουσία διάθεσης να συνδράμουν στην προσπάθεια των εργαζομένων.

«Ντροπή !!! Έχουν βάλει τους σκλάβους και η άλλη η έξυπνη τραβάει και βίντεο και γελάει!!!» και «Ο εργοδότης είναι το θέμα; Οι υπόλοιποι που τρώνε σαν να μη συμβαίνει τίποτα;» είναι ορισμένα από τα σχόλια που συνοδεύουν τη δημοσίευση.

Μάλιστα, προς το τέλος του βίντεο, αρκετοί από τους παρευρισκόμενους φαίνεται να καταγράφουν το περιστατικό με τα κινητά τους τηλέφωνα και να γελούν, αντιμετωπίζοντας την κατάσταση σαν να παρακολουθούν κάποιο αξιοθέατο.

Δείτε βίντεο από τη Σαντορίνη:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Καθυστερούν οι αναχωρήσεις μεταναστών από Ιεράπετρα και Ηράκλειο

Κώστας Τσουκαλάς: 506.586 συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά κινδυνεύουν να μη δουν ολόκληρη την αύξηση

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Σαντορίνη Εργαζόμενοι Τουρίστες Ορμητικα Νερα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis