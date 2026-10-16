Από σύμπτωση αποφεύχθηκε τραγωδία: 19χρονος Ελληνοαμερικανός σχεδίαζε επίθεση σε ινδουιστικό ναό

Μια μαζική δολοφονική επίθεση σε ινδουιστικό ναό κοντά στο Σικάγο φέρεται να σχεδίαζε ένας 19χρονος Ελληνοαμερικανός, ο οποίος συνελήφθη από τις αμερικανικές αρχές μετά από καταγγελία συναδέλφων του. Πρόκειται για τον Αλέξανδρο Παποράκη, κάτοικο του Πάλαταϊν του Ιλινόι.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές, ο νεαρός φέρεται να είχε επιλέξει ως στόχο έναν ινδουιστικό χώρο λατρείας στην πόλη Ορόρα, περίπου 65 χιλιόμετρα δυτικά του Σικάγο, σχεδιάζοντας να ανοίξει πυρ εναντίον πιστών. Η επίθεση, που φέρεται να είχε προγραμματιστεί για την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, δεν πραγματοποιήθηκε εξαιτίας εμπλοκής στο όπλο του, σύμφωνα με όσα ο ίδιος φέρεται να αποκάλυψε σε συνάδελφό του.

Η μαρτυρία εργαζομένων σε κατάστημα «Taco Bell», όπου απασχολούνταν ο 19χρονος ως ταμίας, αποδείχθηκε καθοριστική για τη σύλληψή του, καθώς ενημέρωσαν την αστυνομία για τις απειλές και τα μηνύματα που είχαν λάβει. Οι αστυνομικοί εντόπισαν στη συνέχεια στο σπίτι του ένα τυφέκιο τύπου AR, εκατοντάδες σφαίρες, αλεξίσφαιρο εξοπλισμό και αντικείμενα με ναζιστικά σύμβολα. Βρήκαν επίσης ένα οκτασέλιδο κείμενο στο οποίο ο νεαρός φέρεται να περιέγραφε τις εξτρεμιστικές του πεποιθήσεις και τα σχέδιά του για μαζική δολοφονία.







Το όπλο που μπλόκαρε και τα μηνύματα στον συνάδελφό του



Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Αλέξανδρος Παποράκης είχε αρχίσει να σχεδιάζει επίθεση πριν από περίπου δύο χρόνια, ενώ τους τελευταίους μήνες είχε επικεντρωθεί στον συγκεκριμένο ινδουιστικό ναό.

Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ένα κόκκινο αυτοκίνητο που ήταν καταχωρισμένο στο όνομά του καταγράφηκε να εισέρχεται στον χώρο στάθμευσης του ναού περίπου στις 12:25 το μεσημέρι. Το όχημα παρέμεινε εκεί για περίπου 13 λεπτά και στη συνέχεια αποχώρησε. Κατά τους εισαγγελείς, ο 19χρονος επιχείρησε να πυροβολήσει έναν άνδρα, όμως το όπλο του παρουσίασε εμπλοκή, με αποτέλεσμα να εγκαταλείψει το σημείο. Λίγο αργότερα επικοινώνησε με συνάδελφό του και του ανέφερε ότι το όπλο είχε μπλοκάρει και ότι αναγκάστηκε να φύγει πολύ γρήγορα. Φέρεται επίσης να του έστειλε βίντεο στο οποίο παρουσίαζε τη δυσλειτουργία του όπλου και να του είπε ότι προσπαθούσε να το επισκευάσει, προκειμένου να επιχειρήσει ξανά την επίθεση.







Σε ένα από τα μηνύματά του, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, υποστήριξε ότι ο άνδρας που είχε προσπαθήσει να πυροβολήσει «σίγουρα σώθηκε από τον Θεό του σήμερα». Οι αποκαλύψεις αυτές προκάλεσαν την άμεση κινητοποίηση των εργαζομένων, οι οποίοι ειδοποίησαν τις αρχές. Ο αρχηγός της αστυνομίας του Πάλαταϊν, Γουίλιαμ Νορντ, υπογράμμισε ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα που έλαβαν οι συνάδελφοι του υπόπτου διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη του σχεδίου. Όπως ανέφερε, οι πληροφορίες έφτασαν στην αστυνομία την Κυριακή, οδηγώντας σε επιχείρηση εντοπισμού και σύλληψης του νεαρού.

Ο 19χρονος συνελήφθη το ίδιο βράδυ, καθώς έβγαινε από το σπίτι του.







Το νεοναζιστικό μανιφέστο και ο βουλευτής που βρισκόταν μέσα στον ναό



Κατά την έρευνα στην κατοικία του Παποράκη, όπου ζούσε με τη μητέρα του, οι αστυνομικοί εντόπισαν ένα όπλο χωρίς σειριακό αριθμό, γεμιστήρες με φυσίγγια, περίπου 300 σφαίρες και τακτικό εξοπλισμό. Ανάμεσα στα ευρήματα υπήρχαν αντικείμενα με σβάστικες και άλλα ναζιστικά σύμβολα, καθώς και δοχείο καυσίμου πάνω στο οποίο ήταν γραμμένος ρατσιστικός χαρακτηρισμός εναντίον ανθρώπων ινδικής καταγωγής.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουν οι ερευνητές σε ένα οκτασέλιδο μανιφέστο, στο οποίο ο 19χρονος φέρεται να αυτοπροσδιορίζεται ως «κοινωνιοπαθής, λευκός υπερεθνικιστής και νεοναζί». Στο κείμενο, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, περιέγραφε το μίσος του για ανθρώπους διαφορετικής φυλετικής και εθνοτικής καταγωγής, ενώ αναφερόταν επανειλημμένα σε φαντασιώσεις μαζικών δολοφονιών.







Συνάδελφοί του κατέθεσαν ότι ο νεαρός έκανε συχνά ρατσιστικά σχόλια στον χώρο εργασίας του και μιλούσε για ναζισμό και βία. Μάλιστα, το Σάββατο, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη επίθεση, φέρεται να είπε σε εργαζόμενο ότι ανυπομονούσε να σκοτώσει Ινδούς, ενώ σε άλλον ανέφερε ότι η Κυριακή θα ήταν «μια ξεχωριστή ημέρα».

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διάσταση από την αποκάλυψη ότι στον ναό βρισκόταν εκείνη την ημέρα και ο Αμερικανός βουλευτής Ράτζα Κρισναμούρθι, μαζί με μέλη της οικογένειάς του. Ο βουλευτής, ο οποίος εκπροσωπεί περιφέρεια του Ιλινόι, δήλωσε ότι είχε επισκεφθεί τον χώρο λατρείας για τον εορτασμό της ινδουιστικής γιορτής Ναβαράτρι. Όπως εξήγησε, πληροφορήθηκε εκ των υστέρων ότι ένας ένοπλος φέρεται να περίμενε στον χώρο στάθμευσης, έχοντας σκοπό να πραγματοποιήσει μαζική επίθεση. «Μόνο αργότερα μάθαμε ότι υπήρχε ένας δράστης που παραμόνευε στο πάρκινγκ και ότι, όπως φαίνεται, το όπλο του μπλόκαρε, αποτρέποντας μια σφαγή», ανέφερε. Ο ίδιος εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για την υπόθεση και ζήτησε να διερευνηθεί ως πιθανό έγκλημα μίσους.

Ο ναός Σρι Βενκατεσβάρα Σουάμι, γνωστός και ως Μπαλάτζι, ανακοίνωσε ότι ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας, μετά την αποκάλυψη του σχεδίου. Αντίδραση υπήρξε και από το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας, το οποίο εξέφρασε βαθιά ανησυχία για τον ρατσιστικό και αντιινδουιστικό χαρακτήρα της υπόθεσης.

Ο Αλέξανδρος Παποράκης αντιμετωπίζει κατηγορίες για διατύπωση τρομοκρατικής απειλής και παράνομη κατοχή όπλου, ενώ δικαστής αποφάσισε να παραμείνει υπό κράτηση. Η επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Η έρευνα συνεχίζεται με τη συνδρομή του FBI, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης υπενθυμίζουν ότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο και ότι οι ισχυρισμοί της αστυνομίας και των εισαγγελικών αρχών δεν αποτελούν δικαστικά αποδεδειγμένα γεγονότα.

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