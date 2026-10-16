Ντενίση: "Όταν ζορίζομαι λέω ότι θα ήθελα να έχω δίπλα μου έναν σύντροφο, μου λείπει"

Η Μιμή Ντενίση μίλησε στην εκπομπή Happy Day για την προσωπική της ζωή και εξομολογήθηκε ότι, όταν αντιμετωπίζει δυσκολίες νιώθει την ανάγκη να έχει έναν άντρα στο πλευρό της.

«Μου λείπει ο σύντροφος. Πολλές φορές, όταν ζορίζομαι και έχω να κάνω κάτι πολύ δύσκολο λέω θα ‘θελα να είχα έναν σύντροφο τώρα να το μοιράζομαι», είπε χαρακτηριστικά

«Στην Ελλάδα δεν με φλερτάρουν, στο εξωτερικό ναι. Είναι φυσικό, το καταλαβαίνω. Όταν κάποιος είναι δημοφιλής πάρα πολλά χρόνια αυτό που κυριαρχεί είναι το εξώφυλλο, δεν είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Όταν υπάρχουν ονόματα, Τρίτσης, Φέρτης, Χάβελ, σου λέει ποιος ξέρει τι θέλει αυτή… Δεν είναι τι θέλω εγώ. Οι γυναίκες έχουμε ομοιότητα σε αυτό, θέλουμε έναν άντρα να μας προσέχει, να είμαστε για αυτό σημαντικές, να μην κυνηγάει άλλες πέντε μαζί, να έχει χιούμορ να μας δίνει μία χαρά στη ζωή και να είναι και στήριγμα. Αυτό έχω πολλά χρόνια να το ζήσω».

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