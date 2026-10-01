Το μυστικό για ζουμερά και αφράτα μπιφτέκια: Ποια κομμάτια κρέατος να ζητήσετε από τον χασάπη

Το μυστικό για ζουμερά, αφράτα και γεμάτα γεύση μπιφτέκια δεν κρύβεται μόνο στη συνταγή, αλλά κυρίως στην επιλογή του σωστού κιμά. Ποια κομμάτια μοσχαριού κάνουν τη διαφορά, πόσο λίπος χρειάζεται και ποια υλικά χαρίζουν την ιδανική υφή; Ένας έμπειρος κρεοπώλης αποκαλύπτει τα μυστικά για μπιφτέκια που δεν στεγνώνουν στο ψήσιμο, μαζί με χρήσιμες συμβουλές για την προετοιμασία και το τέλειο αποτέλεσμα.

Τι λέει ο ειδικός;



Για να πετύχεις τα τέλεια μπιφτέκια πρέπει να επιλέξεις το σωστό κομμάτι κρέατος και να θυμάσαι πως χρειάζεται να περάσει μόνο μια φορά από τη μηχανή του κιμά. Και αν δεν πιστεύεις εμένα, τότε να πιστέψεις τον κύριο Παναγιώτη Παπούλια, του διάσημου κρεοπωλείου «Παπούλας» στο Παγκράτι, έναν χασάπη με περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας στο καλό κρέας. Εκείνον ρώτησα ποιο κομμάτι να επιλέξω για να φτιάξω καλά μπιφτέκια.





Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για τον κιμά, από την αγορά μέχρι το μαγείρεμα



«Το καλό μπιφτέκι θέλει τον καλύτερο κιμά» μου λέει χωρίς δεύτερη σκέψη. «Ό,τι άλλο κρεατικό μαγειρέψεις μπορείς να το διορθώσεις γευστικά με μια ωραία σάλτσα, με μπαχαρικά, με βότανα. Το μπιφτέκι όχι! Αλλά πέρα από την τεχνογνωσία πρέπει να έχεις και τη σωστή πρώτη ύλη για να το καταφέρεις» συνεχίζει τη σκέψη του. «Το καλό μπιφτέκι θέλει κιμά από τρία κομμάτια: Καπάκι, σπάλα και λάπα. Αυτά είναι!»

«Και για το burger που θέλει μόνο αλάτι και πιπέρι και για τα μπιφτέκια φούρνου που θέλουν ψωμάκι και για τη σχάρα και για το κάρβουνο;» επιμένω εγώ.

«Ό,τι μπιφτέκι και αν θέλεις να φτιάξεις, αυτός είναι ο συνδυασμός», απαντάει.

Image





Τι προσφέρει το κάθε κομμάτι κρέατος;



Ας δούμε λοιπόν από τι μέρος του μοσχαριού είναι τα συγκεκριμένα κομμάτια, γιατί μιλάμε μόνο για μοσχαρίσιο κιμά.

Καπάκι: είναι ένα κομμάτι μαλακό, με μέτρια περιεκτικότητα λίπους, το οποίο βρίσκεται πάνω στις σπαλομπριζόλες.



Σπάλα: βρίσκεται στην περιοχή του ώμου. Είναι ένα σχετικά μαλακό κομμάτι, με μέτρια περιεκτικότητα σε λίπος και κολλαγόνο. Από την ευρύτερη περιοχή της σπάλας ο χασάπης βγάζει το χτένι (ένα κομμάτι πλούσιο σε κολλαγόνο), το ποντίκι (εξίσου πλούσιο σε κολλαγόνο) και τη βασιλοπούλα ή αλλιώς σπαλομίτα.



Λάπα: προέρχεται από την περιοχή της κοιλιάς και είναι το πιο πλούσιο σε λίπος κομμάτι του ζώου.



Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Παπούλια, πως ο συνδυασμός αυτών των τριών κομματιών είναι ο ιδανικός, όμως στη λίστα θα βάλω και δύο επιπλέον κομμάτια που τα θεωρώ επίσης κατάλληλα για μπιφτέκια:

Ελιά: Η ελιά προέρχεται από την περιοχή του λαιμού και του σβέρκου του μοσχαριού. Το κρέας στα συγκεκριμένα σημεία είναι μαλακό και αρκετά λιπαρό. Η πλευρά που βρίσκεται κοντά στο κόκαλο είναι ιδανική για κατσαρόλα, όμως η εξωτερική πλευρά είναι πιο σκληρή και κατάλληλη για κιμά.



Κιλότο: είναι ένα αρκετά λιπαρό κομμάτι που ορίζεται από τον τελευταίο σπόνδυλο της ράχης μέχρι το οστό της λεκάνης του μοσχαριού. Εκτός από κιμά ενδείκνυται και για μαγειρευτά κατσαρόλας.

Και μερικές συμβουλές για τέλειο αποτέλεσμα

Στα burger προσθέτεις μόνο αλάτι και πιπέρι και τα πλάθεις απαλά χωρίς καθόλου πίεση. Με τον ίδιο τρόπο τα ψήνεις σε μέτρια σχάρα, χωρίς να τα πιέζεις. Εκτός, αν θέλεις να φτιάξεις smashed burgers.



Προσθέτεις το πολύ μέχρι 3 φέτες ψωμί για κάθε κιλό κιμά. Πάντα χωρίς κόρα, βρεγμένο και καλά στυμμένο.



Άλλα υλικά αφρατέματος που μπορείς να προσθέσεις στο μείγμα είναι η τριμμένη φρυγανιά (έως 1 φλ. ανά κιλό κιμά) και οι νιφάδες βρώμης (έως ½ φλ. ανά κιλό κιμά).

Image

Στα μπιφτέκια ταιριάζουν ιδιαίτερα το κρεμμύδι, η ρίγανη, ο μαϊντανός, η μουστάρδα και, πιο διακριτικά, το σκόρδο.



Η ξυσμένη ντομάτα σε μικρές ποσότητες ενδείκνυται στα μπιφτέκια, γιατί τους χαρίζει υγρασία και ζουμερό αποτέλεσμα.



Λίγο ξύδι μπορεί να επηρεάσει την υφή του μείγματος, ενώ το γιαούρτι συμβάλλει στο πιο αφράτο αποτέλεσμα.

Πηγή: cookout.skai.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μπιφτέκια, μπριζόλες και πανσέτες στον φούρνο: Το μυστικό για ζουμερό κρέας σαν της ψησταριάς – Το λάθος που πρέπει να αποφύγετε

Λαχταριστοί λουκουμάδες μήλου με γιαούρτι έτοιμοι σε μόλις 5 λεπτά