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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Χωρίς ενιαία τιμή το πετρέλαιο θέρμανσης – Στο τραπέζι η τιμή ασφαλείας

πετρέλαιο θέρμανσης
clock 14:06 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για τις μεγάλες αποκλίσεις στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, με τους κατοίκους της Κρήτης και της υπόλοιπης περιφέρειας να πληρώνουν ακριβότερα σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας, την ώρα που η ανάγκη για θέρμανση γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.

Στο Ηράκλειο, η τιμή σήμερα ξεκινά από 1,60 ευρώ το λίτρο, στα Ανώγεια φτάνει το 1,70, ενώ σε άλλες απομακρυσμένες περιοχές της Κρήτης διαμορφώνεται ακόμη υψηλότερα, εξαιτίας και του αυξημένου μεταφορικού κόστους.

Την ίδια ώρα, οι διαφορές από νομό σε νομό αναδεικνύουν το μέγεθος του προβλήματος. Ενδεικτικά, στην Αιτωλοακαρνανία η τιμή φτάνει τα 1,82 ευρώ το λίτρο, στις Κυκλάδες τα 1,64 και στην Ξάνθη τα 1,60 ευρώ.

Μιλώντας στο «Ράδιο Κρήτη» και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, Στέλιος Βοργιάς, έκανε λόγο για απουσία ουσιαστικών μέτρων, χαρακτηρίζοντας παράλογη την κατάσταση και επισημαίνοντας ότι ευθύνες έχουν και οι βουλευτές. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση έχει απέναντί της ολόκληρη την κοινωνία.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι την επόμενη εβδομάδα, σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία Εμποροβιοτεχνών Ηρακλείου, θα απευθυνθεί κάλεσμα προς τους φορείς της πόλης για συντονισμό δράσεων απέναντι στην ακρίβεια.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Κρήτης, Κώστας Δρακάκης, έθεσε ως βασικό αίτημα την καθιέρωση ενιαίας τιμής στο πετρέλαιο θέρμανσης, προτείνοντας παράλληλα τον καθορισμό μιας τιμής ασφαλείας, ώστε οι καταναλωτές να προστατεύονται από τις μεγάλες επιβαρύνσεις.

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