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Πανσέληνος Οκτωβρίου: Πότε θα «λουστεί» στο φως ο ουρανός – Γιατί λέγεται «Φεγγάρι του Κυνηγού»

πανσέληνος
clock 10:16 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η πανσέληνος του μήνα Οκτωβρίου 2026, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Κυνηγού» πρόκειται να κάνει την εμφάνιση της στον φθινοπωρινό ουρανό, την τελευταία εβδομάδα του μήνα.

Η πανσέληνος του μήνα Οκτωβρίου πρόκειται να εμφανιστεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, ενώ η πιο φωτεινή φάση της αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες, γύρω στις 06:12 το πρωί, ώρα Ελλάδας.

Στο μεταξύ το φεγγάρι πρόκειται να είναι πιο εντυπωσιακό και γεμάτο από το βράδυ της 25ης Οκτωβρίου, αλλά και το βράδυ της Δευτέρας.

Η ιδανική στιγμή παρατήρησης της για όλους όσους επιθυμούν να δουν το θέαμα, είναι λίγο μετά τη δύση του ήλιου, κατά τη διάρκεια ανατολής της σελήνης.

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πώς πήρε το όνομα του το «Φεγγάρι του Κυνηγού»;

Παραδοσιακά, οι κάτοικοι του βόρειου ημισφαιρίου περνούσαν τον Οκτώβριο προετοιμάζοντας τα αποθέματα τους για τον επερχόμενο χειμώνα, κυνηγώντας, σφάζοντας ζώα και συντηρώντας το κρέας. Από αυτή την πρακτική προήλθε η αγγλοσαξονική ονομασία της συγκεκριμένης πανσελήνου, «Φεγγάρι του Κυνηγού» (Hunter’s Moon). Η ονομασία συμπεριλήφθηκε στο Farmer’s Almanac στη Βόρεια Αμερική και χρησιμοποιείται ευρέως μέχρι σήμερα.

Οι ιθαγενείς λαοί της Αμερικής έδωσαν σε αυτή την πανσέληνο ονομασίες εμπνευσμένες από όσα συμβαίνουν το φθινόπωρο, όπως «Φεγγάρι της Αποξήρανσης του Ρυζιού» (Drying Rice Moon), «Φεγγάρι των Πεσμένων Φύλλων» (Falling Leaves Moon) και «Παγωμένο Φεγγάρι» (Freezing Moon). Οι Κέλτες χρησιμοποιούσαν αντίστοιχα την ονομασία «Φεγγάρι της Πτώσης των Σπόρων» (Seed Fall Moon).

Για τη συγκεκριμένη πανσέληνο έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης οι ονομασίες «Παγανιστικό Ματωμένο Φεγγάρι» (Pagan Blood Moon) και «Φεγγάρι του Αίματος» (Sanguine Moon). Ωστόσο, οι ονομασίες αυτές δεν πρέπει να συγχέονται με το «Ματωμένο Φεγγάρι» (Blood Moon), που αποτελεί μια άλλη ονομασία για την ολική έκλειψη Σελήνης.

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Ποια είναι η ιδανικότερη στιγμή για να τη δείτε

Μία από τις πιο κατάλληλες στιγμές για την παρατήρηση της πανσελήνου είναι λίγο μετά τη δύση του ήλιου, όταν η Σελήνη βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα.

Εκείνη την ώρα, λόγω μιας γνωστής οπτικής ψευδαίσθησης, το φεγγάρι μπορεί να φαίνεται μεγαλύτερο από ό,τι συνήθως, ενώ συχνά αποκτά πορτοκαλί ή κοκκινωπές αποχρώσεις εξαιτίας της ατμόσφαιρας.

Αναφορικά με την παρατήρηση της πανσελήνου δεν απαιτείται τηλεσκόπιο ή άλλος ειδικός εξοπλισμός. Αρκεί η επιλογή ενός σημείου χωρίς να εμποδίζεται η θέα προς τον ορίζοντα και με περιορισμένη φωτορύπανση, αλλά και με την προϋπόθεση ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές.

Με πληροφορίες από Time and Date

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