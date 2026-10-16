Πανσέληνος Οκτωβρίου: Πότε θα «λουστεί» στο φως ο ουρανός – Γιατί λέγεται «Φεγγάρι του Κυνηγού»

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Η πανσέληνος του μήνα Οκτωβρίου 2026, γνωστή και ως «Φεγγάρι του Κυνηγού» πρόκειται να κάνει την εμφάνιση της στον φθινοπωρινό ουρανό, την τελευταία εβδομάδα του μήνα.

Η πανσέληνος του μήνα Οκτωβρίου πρόκειται να εμφανιστεί τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, ενώ η πιο φωτεινή φάση της αναμένεται τις πρώτες πρωινές ώρες, γύρω στις 06:12 το πρωί, ώρα Ελλάδας.

Στο μεταξύ το φεγγάρι πρόκειται να είναι πιο εντυπωσιακό και γεμάτο από το βράδυ της 25ης Οκτωβρίου, αλλά και το βράδυ της Δευτέρας.

Η ιδανική στιγμή παρατήρησης της για όλους όσους επιθυμούν να δουν το θέαμα, είναι λίγο μετά τη δύση του ήλιου, κατά τη διάρκεια ανατολής της σελήνης.

🌕 MARK YOUR CALENDARS! 📅 October 26, 2026 — The Hunter’s Moon Get ready to witness the beautiful glow of the Hunter’s Moon as it lights up the night sky with its warm, golden appearance! This special full Moon will create a stunning view, shining brightly above the landscape and adding a magical touch to the autumn night. The Hunter’s Moon is the traditional name given to the full Moon that follows the Harvest Moon. Its name comes from historical traditions associated with autumn, when people prepared for the colder months ahead. Depending on atmospheric conditions and its position near the horizon, the Moon may appear golden, orange, or even reddish as it rises. One of the most beautiful moments to watch is moonrise, when the full Moon appears above the horizon, creating a breathtaking scene against the darkening sky. As it climbs higher, it will generally appear more white or silvery, illuminating the surrounding landscape with its natural light. 🌌 When to watch Look toward the eastern horizon around sunset on October 26. Choose a location with a clear view of the horizon, away from bright city lights, for the best experience. #space #science #fact #facts — BlueMoon Operations (@CRinkleib) October 15, 2026

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Πώς πήρε το όνομα του το «Φεγγάρι του Κυνηγού»;

Παραδοσιακά, οι κάτοικοι του βόρειου ημισφαιρίου περνούσαν τον Οκτώβριο προετοιμάζοντας τα αποθέματα τους για τον επερχόμενο χειμώνα, κυνηγώντας, σφάζοντας ζώα και συντηρώντας το κρέας. Από αυτή την πρακτική προήλθε η αγγλοσαξονική ονομασία της συγκεκριμένης πανσελήνου, «Φεγγάρι του Κυνηγού» (Hunter’s Moon). Η ονομασία συμπεριλήφθηκε στο Farmer’s Almanac στη Βόρεια Αμερική και χρησιμοποιείται ευρέως μέχρι σήμερα.

Οι ιθαγενείς λαοί της Αμερικής έδωσαν σε αυτή την πανσέληνο ονομασίες εμπνευσμένες από όσα συμβαίνουν το φθινόπωρο, όπως «Φεγγάρι της Αποξήρανσης του Ρυζιού» (Drying Rice Moon), «Φεγγάρι των Πεσμένων Φύλλων» (Falling Leaves Moon) και «Παγωμένο Φεγγάρι» (Freezing Moon). Οι Κέλτες χρησιμοποιούσαν αντίστοιχα την ονομασία «Φεγγάρι της Πτώσης των Σπόρων» (Seed Fall Moon).

Για τη συγκεκριμένη πανσέληνο έχουν χρησιμοποιηθεί επίσης οι ονομασίες «Παγανιστικό Ματωμένο Φεγγάρι» (Pagan Blood Moon) και «Φεγγάρι του Αίματος» (Sanguine Moon). Ωστόσο, οι ονομασίες αυτές δεν πρέπει να συγχέονται με το «Ματωμένο Φεγγάρι» (Blood Moon), που αποτελεί μια άλλη ονομασία για την ολική έκλειψη Σελήνης.

Πανσέληνος Οκτωβρίου 2026: Ποια είναι η ιδανικότερη στιγμή για να τη δείτε

Μία από τις πιο κατάλληλες στιγμές για την παρατήρηση της πανσελήνου είναι λίγο μετά τη δύση του ήλιου, όταν η Σελήνη βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα.

Εκείνη την ώρα, λόγω μιας γνωστής οπτικής ψευδαίσθησης, το φεγγάρι μπορεί να φαίνεται μεγαλύτερο από ό,τι συνήθως, ενώ συχνά αποκτά πορτοκαλί ή κοκκινωπές αποχρώσεις εξαιτίας της ατμόσφαιρας.

Αναφορικά με την παρατήρηση της πανσελήνου δεν απαιτείται τηλεσκόπιο ή άλλος ειδικός εξοπλισμός. Αρκεί η επιλογή ενός σημείου χωρίς να εμποδίζεται η θέα προς τον ορίζοντα και με περιορισμένη φωτορύπανση, αλλά και με την προϋπόθεση ότι οι καιρικές συνθήκες θα είναι ευνοϊκές.

Με πληροφορίες από Time and Date

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