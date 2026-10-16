Euroleague: Δύσκολη αποστολή απόψε για τον Ολυμπιακό στη Βαρκελώνη

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται απόψε (16/10 - 21:30, Novasports Prime) στην Βαρκελώνη κόντρα στην Μπαρτσελόνα για την 6η αγωνιστική της Euroleague με στόχο την 5η νίκη του στη φετινή διοργάνωση.



Οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν από τη Βαλένθια σε ένα συγκλονιστικό ματς, επικρατώντας στην παράταση με 102-97 και δοκιμάζονται στην Βαρκελώνη, στη «σκιά» της απουσίας του Τάιλερ Ντόρσεϊ που κλήθηκε από την ομάδα σε απολογία και το μέλλον του στον Πειραιά είναι εξαιρετικά αμφίβολο πλέον.

Οι Καταλανοί μπορεί να έχουν ρεκόρ 3-2 μέχρι στιγμής στη σεζόν, αλλά προέρχονται από εντός έδρας νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ (90-87) για την 5η αγωνιστική. Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού Κέβιν Πάντερ συνεχίζει να οδηγεί την ομάδα της Βαρκελώνης επιθετικά. Ο Αμερικανός σημείωσε 19 πόντους απέναντι στη Μακάμπι. Ο Αμερικανός φόργουορντ Ταϊρές Μάρτιν έδωσε 7 ριμπάουντ σ' αυτό το παιχνίδι στην ομάδα του Αλεξάντερ Σέκουλιτς.

Η επίθεση του Ολυμπιακού φέτους είναι "on fire" με εξαίρεση το α΄ μέρος του ματς με τη Βαλένθια (5η αγωνιστική). Οι «ερυθρόλευκοι» σημειώνουν 96,8 πόντους μέσο όρο. Οι Καταλανοί 88,4. Μικρή διαφορά έχουν οι δύο ομάδες ως προς το «παθητικό», αφού ο Ολυμπιακός δέχεται 87,8 πόντους μέσο όρο, ενώ οι «μπλαουγκράνα» 86,6.

Το μεγάλο «όπλο» του Ολυμπιακού στη «μάχη» με την Μπαρτσελόνα θα είναι τα ριμπάουντ! Αρκεί να κινηθούν στα επίπεδα που συνηθίζουν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός μαζεύει 10,6 περισσότερα ριμπάουντ από την επόμενη αντίπαλό της. Η «Μπάρτσα» μαζεύει 29,8 «σκουπίδια» μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ η ομάδα του Πειραιά μαζεύει 40,4!

Με 6,2 περισσότερες ασίστ μέσο όρο έναντι της Μπαρτσελόνα (14,8 οι Καταλανοί έναντι 21 του Ολυμπιακού) ο Πρωταθλητής Ευρώπης δείχνει ικανός να πάρει το «διπλό» και στο Palau Blaugrana μετά τη Roig Arena και να επιστρέψει με το δύο στα δύο αυτή τη «διαβολοβδομάδα» στη Euroleague και στην Ισπανία.

Ο μόνος τομέας στον οποίο θα πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα πριν υποδεχτούν τη Φενερμπαχτσέ την επόμενη εβδομάδα είναι τα ποσοστά ευστοχίας στα τρίποντα. Το ποσοστό 29,8% δεν είναι αυτό που θα περίμενε ο Μπαρτζώκας από τους παίκτες του πίσω από τα 6.75, την ώρα που οι Καταλανοί σουτάρουν με ποσοστό ευστοχίας 38,4% έξω από τη γραμμή του τριπόντου.

Τον αγώνα Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός θα διευθύνουν οι Τόμισλαβ Χορντόφ (Κροατία), Αρτούρας Σούκις (Λιθουανία) και Μίλος Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο).

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής

Πέμπτη 15/10

Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν 74–65

Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι 97–101

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 88–91

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 111–92

Πηγή αποτελεσμάτων:

Πρόγραμμα Παρασκευής 16/10

20:00 Ζάλγκιρις – Αναντολού Εφές

20:00 Μπεσίκτας – Μπάγερν

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Παρί

21:15 Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5-0

Φενέρμπαχτσε 5-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4-1

Βαλένθια 4-2

Ντουμπάι 4-2

Ερυθρός Αστέρας 3-2

Χάποελ Τελ Αβίβ 3-2

Μπαρτσελόνα 3-2

Βίρτους Μπολόνια 3-2

Παρτιζάν 3-3

Ρεάλ Μαδρίτης 3-3

Μπεσίκτας 2-3

Ζαλγκίρις Κάουνας 2-3

Μπάγερν Μονάχου 2-3

Βιλερμπάν 2-4

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4

Παρί 1-4

Αναντολού Εφές 1-4

Μπασκόνια 1-4

Αρμάνι Μιλάνο 1-5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ