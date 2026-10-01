Απίστευτο: Ιερέας «επιστράτευσε» τον αγιασμό κατά της γειτόνισσάς του!

Μια ασυνήθιστη διαμάχη ανάμεσα σε έναν Ρώσο ορθόδοξο ιερέα και τη γειτόνισσά του έχει προκαλέσει αναστάτωση στο Γκίσλεϊ του Δυτικού Γιορκσάιρ, στη Βρετανία. Αφορμή είναι μια στενή λωρίδα γης, πλάτους περίπου ενός μέτρου, την οποία διεκδικούν και οι δύο πλευρές. Η αντιπαράθεση έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις, ώστε να εμπλακεί η αστυνομία, να τοποθετηθούν κάμερες ασφαλείας και να πραγματοποιηθεί ακόμη και σύλληψη.

Πρωταγωνιστές της υπόθεσης είναι ο πατέρας Ανατόλι Βίχροφ, ορθόδοξος ιερέας με καταγωγή από την Εσθονία, και η γειτόνισσά του, φοροτεχνικός Σαμαέμ Μπάροους. Οι δύο πλευρές διαφωνούν για τα ακριβή όρια των οικοπέδων τους, με τη γυναίκα να κατηγορεί τον ιερέα και τη σύζυγό του, Έλενα Βίχροφ, ότι καταπάτησαν μέρος της ιδιοκτησίας της κατά τη διάρκεια εργασιών αναμόρφωσης του κήπου τους.

Η υπόθεση πήρε ακόμη πιο παράξενη τροπή όταν κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον ιερέα, ντυμένο με τα άμφιά του, να ραντίζει με αγιασμό τον επίμαχο φράχτη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της γειτόνισσάς του.







Ο αγιασμός στον φράχτη και οι καταγγελίες για εκφοβισμό



Η Σαμαέμ Μπάροους υποστηρίζει ότι ο ιερέας εισέρχεται στον χώρο της χωρίς την άδειά της και συμπεριφέρεται σαν να έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. «Έρχεται εδώ φορώντας τα άμφιά του και ρίχνει αγιασμό στην είσοδο του σπιτιού μου. Κουνάει τον φράχτη και συμπεριφέρεται σαν να είναι ανώτερός μου επειδή είναι ιερέας», δήλωσε στην Daily Mail.

Σύμφωνα με την ίδια, όταν αστυνομικοί επισκέπτονται τον ιερέα για να του μιλήσουν, εκείνος φορά αμέσως τα ιερατικά του άμφια.

Σε βίντεο από κάμερες ασφαλείας φαίνεται ο πατέρας Ανατόλι Βίχροφ να κουνά τον ξύλινο φράχτη που χωρίζει τις δύο ιδιοκτησίες, ενώ σε άλλο στιγμιότυπο κρατά ένα πριόνι μπροστά σε κάμερα παρακολούθησης. Ωστόσο, η σύζυγός του απορρίπτει κατηγορηματικά ότι ο αγιασμός είχε σκοπό να εκφοβίσει τη γειτόνισσά τους. «Είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και είμαστε περήφανοι για την πίστη μας. Ναι, ήταν αγιασμός. Τι κακό έχει ο αγιασμός; Ο σύζυγός μου ευλογούσε εκείνο το σημείο για να επικρατήσει ειρήνη, να ηρεμήσουν τα πράγματα και να σταματήσει η ένταση», ανέφερε η Έλενα Βίχροφ.







Η αντιπαράθεση ξεκίνησε το 2022, όταν το ζευγάρι αγόρασε τη μονοκατοικία του, κατασκευής της δεκαετίας του 1960, έναντι 470.000 λιρών. Η Σαμαέμ Μπάροους είχε αποκτήσει το δικό της σπίτι δύο χρόνια νωρίτερα, τον Μάρτιο του 2020, πληρώνοντας 260.000 λίρες.

Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι κατά τη διάρκεια εκτεταμένων εργασιών στον κήπο, οι γείτονές της κατέλαβαν τμήμα του οικοπέδου της. Όπως καταγγέλλει, οι εργάτες έσκαψαν δίπλα στην είσοδο του γκαράζ της, αφαιρώντας χώμα που παρείχε στήριξη, και στη συνέχεια κατασκεύασαν πλακόστρωτη αυλή σε έδαφος που θεωρεί δικό της.

Για να υποδείξει τα όρια της ιδιοκτησίας της, τοποθέτησε ένα κίτρινο σύρμα ανάμεσα στα δύο σπίτια, επικαλούμενη τίτλους ιδιοκτησίας του 1974. Από την πλευρά τους, ο ιερέας και η σύζυγός του αρνούνται οποιαδήποτε καταπάτηση. Υποστηρίζουν ότι οι παλιοί χάρτες του Κτηματολογίου είναι ενδεικτικοί και ότι επαγγελματική τοπογραφική αποτύπωση, για την οποία πλήρωσαν χιλιάδες λίρες, αποδεικνύει πως το μεγαλύτερο μέρος της επίμαχης λωρίδας τούς ανήκει.

Η σύλληψη για έναν θάμνο και οι κάμερες που παρακολουθούν τα δύο σπίτια



Η διαμάχη κορυφώθηκε τον Μάρτιο, όταν η Σαμαέμ Μπάροους συνελήφθη έπειτα από καταγγελίες για επίθεση και παρενόχληση. Τελικά, της απαγγέλθηκε κατηγορία για πρόκληση φθοράς σε έναν θάμνο που, σύμφωνα με την άλλη πλευρά, ανήκε στην οικογένεια Βίχροφ.

Όταν ενημερώθηκε επισήμως για την κατηγορία στο αστυνομικό τμήμα της Έλαντ Ρόουντ, η αντίδρασή της ήταν χαρακτηριστική: «Έκανα ζημιά σε έναν θάμνο; Μα βρίσκεται στο δικό μου οικόπεδο». Η υπόθεση έφτασε στο Ειρηνοδικείο του Λιντς, ωστόσο η δίωξη διακόπηκε την τελευταία στιγμή λόγω ανεπαρκών αποδεικτικών στοιχείων.

Η γυναίκα, η οποία είχε περάσει επτά μήνες υπό καθεστώς εγγύησης, εξέφρασε την αγανάκτησή της για την ποινική διαδικασία. «Είναι απίστευτο ότι η αστυνομία και η εισαγγελία ξόδεψαν τόσα χρήματα για να με οδηγήσουν στο δικαστήριο. Δεν αναρωτήθηκε κανείς γιατί διώκεται κάποιος επειδή κλάδεψε έναν θάμνο;», δήλωσε.







Πέρα από τη διαφωνία για το οικόπεδο, η Μπάροους καταγγέλλει ότι ζει υπό συνεχή παρακολούθηση εξαιτίας των καμερών που έχουν εγκαταστήσει οι γείτονές της. «Εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο έχουν κάμερες στραμμένες προς το σπίτι μου. Μία βλέπει στον πλαϊνό κήπο όπου παίζει ο γιος μου και μία άλλη μπορεί να καταγράψει το εσωτερικό του σπιτιού όταν η πόρτα της κουζίνας είναι ανοιχτή», υποστήριξε. Όπως ανέφερε, έχει αναγκαστεί να κρατά τις κουρτίνες κλειστές και να αποφεύγει ακόμη και να κάθεται στο τραπέζι της τραπεζαρίας χωρίς να έχει προηγουμένως καλύψει τα παράθυρα.

Η κατάσταση, σύμφωνα με την ίδια, έχει επηρεάσει σοβαρά την ψυχική της υγεία, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να απουσιάσει από την εργασία της έπειτα από ιατρική γνωμάτευση για έντονο στρες που σχετίζεται με τη διαμάχη. «Έχω απομονωθεί, έχω απομακρυνθεί από το παιδί μου και αντιμετωπίζω συνεχή αϋπνία και άγχος. Νιώθω ότι με παρενοχλούν μέσα στο ίδιο μου το σπίτι», ανέφερε σε επίσημη καταγγελία της προς την αστυνομία.

Η Έλενα Βίχροφ, πάντως, παρουσιάζει μια διαφορετική εικόνα. Υποστηρίζει ότι και η γειτόνισσά τους έχει εγκαταστήσει κάμερες 360 μοιρών που παρακολουθούν την ιδιοκτησία τους, ακόμη και τον πίσω κήπο όπου βρίσκονται τα παιδιά τους. «Το γεγονός ότι είμαστε ξένοι δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει κάτι λάθος. Από την πρώτη στιγμή προσπαθούμε να τηρούμε τους κανόνες και τον νόμο», δήλωσε, επιμένοντας ότι διαθέτουν αποδεικτικά στοιχεία που στηρίζουν τη θέση τους.

Παρά την απόσυρση της ποινικής κατηγορίας, η διαμάχη παραμένει άλυτη. Η Σαμαέμ Μπάροους έχει υποβάλει επίσημες καταγγελίες στην αστυνομία του Δυτικού Γιορκσάιρ και δηλώνει αποφασισμένη να προσφύγει στα αστικά δικαστήρια, προκειμένου να υπάρξει οριστική απόφαση για την κυριότητα της έκτασης. Αμφισβητεί επίσης τις τοπογραφικές εκθέσεις που επικαλείται το ζευγάρι, υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν δεσμευτική νομική ισχύ και ότι δεν της έχει δοθεί πρόσβαση σε όλα τα σχετικά έγγραφα. Ο πατέρας Ανατόλι Βίχροφ, ο οποίος διακονεί ρωσικές ορθόδοξες κοινότητες στο Λιντς, στο Μπράντφορντ, στο Χαλ και στο Γιορκ, δήλωσε ότι δεν έχει «τίποτα να κρύψει».

Σε μεταγενέστερη κοινή ανακοίνωσή τους, ο ίδιος και η σύζυγός του ξεκαθάρισαν ότι δεν επιθυμούν να δημοσιοποιήσουν την τοπογραφική έκθεση ή άλλα στοιχεία της υπόθεσης. «Η Σαμαέμ είναι ελεύθερη να κάνει και να πει ό,τι θεωρεί σωστό. Είναι δική της απόφαση και θα τη σεβαστούμε», ανέφεραν.

Έτσι, μια λωρίδα γης πλάτους μικρότερου του ενός μέτρου εξακολουθεί να χωρίζει δύο οικογένειες, με τον αγιασμό, τις καταγγελίες και τις παρεμβάσεις της αστυνομίας να μην έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να δώσουν τέλος στη διαμάχη.

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