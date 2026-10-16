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GOSSIP - LIFESTYLE

Καλλιμάνη για τον γάμο της: "Δεν ξέρω καν πώς βγήκε, δεν θέλω να δημοσιοποιώ την προσωπική μου ζωή"

καλλιμάνη
clock 09:00 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιουλία Καλλιμάνη μίλησε στο Cosmoradio και εξέφρασε την απορία της για το πώς δημοσιοποιήθηκε ο γάμος της με τον Μιχάλη Τουρατζίδη.

«Μια χαρά προστατεύεις τη ζωή σου. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όπως και ο Μιχάλης, δεν θέλουμε να βγάζουμε την προσωπική μας ζωή. Δεν ήθελα καθόλου. Δεν ξέρω καν πώς βγήκε. Δεν σου κρύβω ότι… δεν θέλω ρε παιδί μου καθόλου. Δεν θέλω να μιλάω για τη ζωή μου. Θεωρώ ότι δεν αφορά κανέναν. Είμαι ευτυχισμένη, είμαι καλά», δήλωσε η τραγουδίστρια.

Τι είπε για τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση;

 «Στενάχωρο γιατί είναι δύο άνθρωποι που τους θαυμάζω πάρα πολύ και τους δύο το ίδιο. Και εύχομαι να τα βρούνε, να μονιάσουν ξανά. Και αν δεν λέει η Άννα τα τραγούδια της και τα τραγούδια του Νίκου, ποιος θα τα λέει; Εγώ ας πούμε; ΟΚ, θα τα πω κι εγώ. Δεν είναι το ίδιο αγάπη μου. Εύχομαι να μην ισχύει όλο αυτό το πράγμα».

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