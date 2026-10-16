Euroleague: Για το 6-0 απόψε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Χαποέλ του Ιτούδη

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί απόψε (16/10 - 21:15, Novasports 4) την Χάποελ Τελ Αβίβ για την έκτη αγωνιστική της Euroleague στο T-Center και θέλει να συνεχίσει την αήττητη πορεία του στη διοργάνωση.



Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έχει το απόλυτο με 5 νίκες σε 5 ματς και θέλει να συνεχίσει το εκπληκτικό της σερί απέναντι στους Ισραηλινούς. Εκτός μάχης οι Ναν, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος ενώ αμφίβολος είναι ο Μπόνγκα.

O Παναθηναϊκός είναι πλέον η μόνη αήττητη ομάδα στις πρώτες πέντε αγωνιστικές της Euroleague, προερχόμενος από την πρώτη εκτός έδρας νίκη του, αυτή στο Βελιγράδι, επί της Παρτιζάν, με 72-55. Μετά τη συγκινησιακή φόρτιση του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς στην ομάδα που έχει συνδέσει την καριέρα του τόσο ως παίκτης όσο και ως προπονητής, ο Σέρβος τεχνικός περιμένει στο Telekom Center Athens έναν γνώριμό του, τον Δημήτρη Ιτούδη. Στο ίδιο τεχνικό τιμ επί 13 σεζόν στον Παναθηναϊκό, Ομπράντοβιτς και Ιτούδης θα βρεθούν αντιμέτωποι στο γήπεδο που έγραψαν μαζί τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία των «πρασίνων».

Η Χάποελ διαθέτει πολλούς ταλαντούχους παίκτες, οι οποίοι μπορούν να παίξουν ένας εναντίον ενός, τόσο στην περιφέρεια όσο και κοντά στο καλάθι. Μπορούν να απειλήσουν μέσα από το “ pick and roll”, αλλά και στο παιχνίδι στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Ομπράντοβιτς θέλει να δει τους παίκτες του να πιέζουν στην άμυνα, να κλέψουν μπάλες και να βγουν σε αιφνιδιασμούς.

Οι Ισραηλινοί με ρεκόρ 3-2, σκοράρουν 89,8 πόντους μέσο όρο στην επίθεση, ενώ ο Παναθηναϊκός 89,4. Η άμυνα είναι το δυνατό σημείο του Παναθηναϊκό, καθώς δέχεται 69,4 πόντους μέσο όρο μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν. Οι παίκτες του Ιτούδη δέχονται 87,8 πόντους μέσο όρο... μία αισθητή δηλαδή διαφορά, στην οποία δίνει έμφαση ο «Ζοτς». Ο Παναθηναϊκός μοιράζει 20 ασίστ μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ η Χάποελ 14,4. Μικρή υπεροχή έχει το «τριφύλλι» και στα κλεψίματα... όχι όμως και στον τομέα των λαθών. Οι «πράσινοι» είναι επιρρεπείς στα λάθη με 13,2 μέσο όρο ανά αγώνα, την ώρα που οι αντίπαλοι υποπίπτουν σε 10,2 λάθη μέσο όρο ανά αγώνα.

Διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Χάποελ Τελ Αβίβ oρίστηκαν οι Εμίν Μογκούλκοτς (Τουρκία), Κρίσταπς Κονσταντίνοφς (Λετονία) και Ουγκ Τεπενιέ (Γαλλία).

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 6ης αγωνιστικής

Πέμπτη 15/10

Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν 74–65

Αρμάνι Μιλάνο – Ντουμπάι 97–101

Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ 88–91

Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 111–92

Πηγή αποτελεσμάτων:

Πρόγραμμα Παρασκευής 16/10

20:00 Ζάλγκιρις – Αναντολού Εφές

20:00 Μπεσίκτας – Μπάγερν

21:00 Ερυθρός Αστέρας – Παρί

21:15 Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

21:30 Βίρτους Μπολόνια – Μπασκόνια

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 5-0

Φενέρμπαχτσε 5-1

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 4-1

Βαλένθια 4-2

Ντουμπάι 4-2

Ερυθρός Αστέρας 3-2

Χάποελ Τελ Αβίβ 3-2

Μπαρτσελόνα 3-2

Βίρτους Μπολόνια 3-2

Παρτιζάν 3-3

Ρεάλ Μαδρίτης 3-3

Μπεσίκτας 2-3

Ζαλγκίρις Κάουνας 2-3

Μπάγερν Μονάχου 2-3

Βιλερμπάν 2-4

Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-4

Παρί 1-4

Αναντολού Εφές 1-4

Μπασκόνια 1-4

Αρμάνι Μιλάνο 1-5





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