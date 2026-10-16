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GOSSIP - LIFESTYLE

Kαινούργιου για Κουτσουμπή: «Δεν του αρέσει να βάφομαι»

καινούργιου
clock 17:00 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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H Kατερίνα Καινούργιου  μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» για τη μητρότητα, την κόρη της, Ξένια, αλλά και τη σχέση της με τον σύζυγό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

«Έχω κομμάτια ακόμα από τη μαμά μου για την Ξένια. Επειδή η μαμά μου ήταν και αεροσυνοδός και έκανε και ταξίδια, έχει πολύ ωραία κομμάτια. Ακόμα και φούστα από στολή που φορούσε τότε στην Ολυμπιακή. Σκεφτείτε. Οπότε πάντα έχω και δικά μου κομμάτια και λέω ότι όταν μεγαλώσει η Ξένια αυτό θέλω να το φορέσει», ανέφερε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Πραγματικά δεν θυμάμαι τον εαυτό μου πριν από το παιδί μου. Είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδος της ζωής μου. Ο Παναγιώτης παιδιά όποια μέρα κι αν έχω να βγω από το σπίτι μου λέει “γιατί βάφτηκες; Είσαι κούκλα αβάφτη”. Δεν του αρέσει το μακιγιάζ, οπότε δεν υπάρχει λόγος να τον ρωτάω. Θα μου πει είσαι χάλια πάλι. Δεν παίζει να αλλάξω ρούχα, αν δεν του αρέσει κάτι. Το ντύσιμο πάντα του αρέσει», αποκάλυψε 

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Κατερίνα Καινούργιου Μακιγιάζ
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