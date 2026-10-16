Τραμ παρέσυρε πεζή στον Πειραιά - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σοβαρά τραυματισμένη

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Σοβαρά τραυματίστηκε πριν από λίγο μία γυναίκα, όταν παρασύρθηκε από συρμό του τραμ στη συμβολή των οδών Ακτής Ποσειδώνος και Ακτής Μιαούλη, στην περιοχή του Πειραιά.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε την τραυματία και τη διακόμισε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής περίθαλψης. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό δεν έχουν διευκρινιστεί.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ για το περιστατικό

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΣΤΑ.ΣΥ, «σήμερα, Παρασκευή 16/10, στις 12:54, σημειώθηκε περιστατικό σοβαρού τραυματισμού γυναίκας στην Ακτή Ποσειδώνος, στον Πειραιά, όταν, στην προσπάθειά της να διασχίσει τον τροχιόδρομο, ήρθε σε επαφή με όχημα του Τραμ.

Η γυναίκα παραλήφθηκε από το ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από την Τροχαία».

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