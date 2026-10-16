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Ηράκλειο: Αυτή είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σαββατοκύριακο

λοτζια
clock 14:49 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Αντιδήμαρχος Φιλαρέτη Δαφέρμου - Χρονάκη θα είναι η Αντιδήμαρχος Υπηρεσίας για το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου 2026.

Υπενθυμίζουμε ότι οι Δημότες μπορούν να καλούν στο 2813409409 για κάθε πρόβλημα που θα προκύψει, προκειμένου να διευθετηθεί στο συντομότερο δυνατό χρόνο.

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Αντιδημαρχος Δημος Ηρακλειου
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