Από την Πάρο στο Άγιον Όρος: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα για τη ζωή του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της σειράς Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, παραγωγής Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος, η οποία θα προβληθεί στο Mega φέτος το χειμώνα.



Η ζωή του Αγίου θα ξεδιπλωθεί στη μικρή οθόνη ανοίγοντας ένα μεγάλο παράθυρο στη ζωή του Αγίου Όρους , των ασκητών, των πειρασμών και της νοερά προσευχής.

Η σειρά θα προβάλλει την ζωή του Αγίου από την παιδική του ηλικία, τα εφηβικά του χρόνια τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον μιας και ο Άγιος έκανε πολλές δουλειές για να ζήσει την φτωχική του οικογένεια. Ταξίδεψε, εγκατέλειψε την πατρική εστία, έδωσε μάχες, απογοητεύτηκε από τους ανθρώπους, πληγώθηκε, πολεμήθηκε αλλά ποτέ δεν έχασε την εμπιστοσύνη του στο Θεό.

Φυσικά όλη του η διαδρομή είναι πλαισιωμένη από τα ήθη και τα έθιμα του τόπου που μεγάλωσε στην Πάρο, με όλες τις δυσκολίες τις αδυναμίες αλλά και την αγάπη στην παράδοση και κυρίως στην εκκλησία.

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Στον πρώτο κύκλο το νεαρό Φραγκίσκο μετέπειτα Άγιο Ιωσήφ μέχρι και που έγινε μοναχός, τον υποδύεται ο Τάσος Λέκκας, ένας ηθοποιός που θα καταπλήξει με την ερμηνεία του σύμφωνα με τις μαρτυρίες από τα γυρίσματα και το αποτέλεσμα των σκηνών.

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Στην πορεία σε μεγάλη ηλικία τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή θα υποδυθεί ο Άρης Σερβετάλης, σε μια ώριμη και προχωρημένη πνευματική πλέον ζωή δίνοντας την ευκαιρία στους τηλεθεατές να γνωρίσουν την αληθινή ζωή που οδηγεί στο Φως με τη μοναδική του επίσης ώριμη ερμηνεία στην πνευματική διαδρομή.

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Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Τσάκκας και την σκηνοθεσία ο Χάρης Βαφειάδης ενώ στη σειρά θα δούμε πολλούς γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς.

Πηγή: orthodoxianewsagency.gr

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