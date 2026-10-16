ΠΑΡ.16 Οκτ 2026 15:56
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από την Πάρο στο Άγιον Όρος: Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα για τη ζωή του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστή

αγιος ιωσηφ ησυχαστης
clock 15:07 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της σειράς Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, παραγωγής Ινστιτούτου Άγιος Μάξιμος, η οποία θα προβληθεί στο Mega φέτος το χειμώνα.

Η ζωή του Αγίου θα ξεδιπλωθεί στη μικρή οθόνη ανοίγοντας ένα μεγάλο παράθυρο στη ζωή του Αγίου Όρους , των ασκητών, των πειρασμών και της νοερά προσευχής.

Η σειρά θα προβάλλει την ζωή του Αγίου από την παιδική του ηλικία, τα εφηβικά του χρόνια τα οποία έχουν μεγάλο ενδιαφέρον μιας και ο Άγιος έκανε πολλές δουλειές για να ζήσει την φτωχική του οικογένεια. Ταξίδεψε, εγκατέλειψε την πατρική εστία, έδωσε μάχες, απογοητεύτηκε από τους ανθρώπους, πληγώθηκε, πολεμήθηκε αλλά ποτέ δεν έχασε την εμπιστοσύνη του στο Θεό.

Φυσικά όλη του η διαδρομή είναι πλαισιωμένη από τα ήθη και τα έθιμα του τόπου που μεγάλωσε στην Πάρο, με όλες τις δυσκολίες τις αδυναμίες αλλά και την αγάπη στην παράδοση και κυρίως στην εκκλησία.

αγιος ιωσηφ ησυχαστης

Στον πρώτο κύκλο το νεαρό Φραγκίσκο μετέπειτα Άγιο Ιωσήφ μέχρι και που έγινε μοναχός, τον υποδύεται ο Τάσος Λέκκας, ένας ηθοποιός που θα καταπλήξει με την ερμηνεία του σύμφωνα με τις μαρτυρίες από τα γυρίσματα και το αποτέλεσμα των σκηνών.

αγιος ιωσηφ ησυχαστης

Στην πορεία σε μεγάλη ηλικία τον Άγιο Ιωσήφ τον Ησυχαστή θα υποδυθεί ο Άρης Σερβετάλης, σε μια ώριμη και προχωρημένη πνευματική πλέον ζωή δίνοντας την ευκαιρία στους τηλεθεατές να γνωρίσουν την αληθινή ζωή που οδηγεί στο Φως με τη μοναδική του επίσης ώριμη ερμηνεία στην πνευματική διαδρομή.

αγιος ιωσηφ ησυχαστης

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Τσάκκας και την σκηνοθεσία ο Χάρης Βαφειάδης ενώ στη σειρά θα δούμε πολλούς γνωστούς και αγαπημένους ηθοποιούς.

Πηγή: orthodoxianewsagency.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Άγιος Πορφύριος»: Η σειρά που έρχεται να ξεπεράσει σε τηλεθέαση και τον «Άγιο Παΐσιο»

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Άγιος Ιωσήφ Σειρά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis