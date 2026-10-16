Σκληρή μάχη και αποκλεισμός για τη Σάκκαρη στο Γουχάν

Μετά από μάχη 2,5 και πλέον ωρών, η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε 6-0, 3-6, 7-5 από την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα, στον προημιτελικό του τουρνουά WTA 1000, που διεξάγεται στο Γουχάν της Κίνας. Η Ελληνίδα τενίστρια κατάφερε να ξεπεράσει την κακή απόδοση του πρώτου σετ και να διεκδικήσει ως το τέλος τη νίκη, όμως κάποια κρίσιμα λάθη της στέρησαν τη δυνατότητα να περάσει στην τετράδα, γνωρίζοντας την ήττα από το Νο 22 της παγκόσμιας κατάταξης.

Η Σάκκαρη δεν μπήκε ποτέ στο πρώτο σετ και έδωσε συνολικά επτά break points στην αντίπαλό της, που αξιοποίησε τα τρία και έφτασε στο 6-0. Στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια βρέθηκε ξανά στα... σχοινιά (30-40), όμως επέστρεψε, κέρδισε το πρώτο γκέιμ της στο παιχνίδι και αμέσως μετά «έσπασε» εκείνη το σερβία της Χβαλίνσκα, αντιστρέφοντας την ψυχολογία του ματς. Αν και κινδύνεψε στο 7ο γκέιμ, η Σάκκαρη διατήρησε το προβάδισμα, πήρε το σετ με 6-3 και ισοφάρισε.

Το τρίτο και αποφασιστικό σετ εξελίχθηκε σε μεγάλη μάχη. Η Πολωνή είχε break point στο δεύτερο και στο έκτο γκέιμ και η Ελληνίδα στο πέμπτο, αλλά αμφότερες έχασαν τις ευκαιρίες τους. Στο 8ο γκέιμ, η Σάκκαρη «γύρισε» από το 15-40 και έσωσε τρία break points για να φτάσει στο 4-4, όμως η Χβαλίνσκα «απάντησε» με love game. Η Ελληνίδα τενίστρια σέρβιρε για να μείνει στο παιχνίδι και τα κατάφερε, αλλά η Πολωνή κράτησε το σερβίς της και, στην ευκαιρία που της δόθηκε στη συνέχεια, «έκλεισε» το σετ και το ματς με 7-5.