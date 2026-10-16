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ΚΟΣΜΟΣ

Η απίστευτη δήλωση της εκπροσώπου Τραμπ: «Στην Κίνα δεν είχαν καν κανονικές τουαλέτες»

Ζακαραια
clock 14:34 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Το Πεκίνο κάλεσε σήμερα τη νέα εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου να επισκέπτεται «πιο συχνά» την Κίνα μετά τις δηλώσεις της για ελλείψεις σε τουαλέτες όταν εκείνη ζούσε στη χώρα.

«Την καλούμε να έρχεται στην Κίνα πιο συχνά, όταν θα έχει την ευκαιρία», δήλωσε με ένα ελαφρύ χαμόγελο η Μάο Νινγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών σε τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κέιτι Ζακαράια, που έζησε στην Κίνα στις αρχές της δεκαετίας του 2010, δήλωσε σε συνέντευξη που δημοσιοποιήθηκε χθες, Πέμπτη, ότι εκείνη την εποχή η Κίνα δεν είχε «κανονικές τουαλέτες».

Η 41 ετών Ζακαράια, που πρόσφατα διορίσθηκε στη θέση αυτή από τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει ήδη δεχθεί επικρίσεις καθώς κατηγορείται ότι παρουσιάζεται ως δικηγόρος χωρίς τα ανάλογα προσόντα.

Η Ζακαράια θα μπορούσε να βρεθεί στην Κίνα τον Νοέμβριο μαζί με τον πρόεδρο Τραμπ για διεθνή σύνοδο κορυφής.

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