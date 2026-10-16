Το μέλλον της κυκλοφορίας έφτασε: Ρομπότ -τροχονόμοι στους δρόμους που αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες (βίντεο)

Ένα ακόμη βήμα προς την αξιοποίηση της ρομποτικής στην καθημερινότητα πραγματοποιείται στην Κίνα, όπου ανθρωποειδή ρομπότ δοκιμάζονται ως τροχονόμοι στους δρόμους της Χανγκτσόου, στην ανατολική πλευρά της χώρας.

Τα ρομπότ, τα οποία κατασκευάστηκαν από την εταιρεία DEEP Robotics, έχουν ήδη ξεκινήσει δοκιμαστικές δραστηριότητες στην πόλη της επαρχίας Τζετζιάνγκ. Στις αρμοδιότητές τους περιλαμβάνονται η ρύθμιση της κυκλοφορίας σε διασταυρώσεις, η συμβολή στη διατήρηση της τάξης στους δρόμους, αλλά και η παροχή πληροφοριών σε τουρίστες.

Ρομπότ που λειτουργούν σε ακραίες θερμοκρασίες

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μέρος των προσπαθειών στην Κίνα για την ενσωμάτωση ανθρωποειδών ρομπότ σε πρακτικές εφαρμογές, μεταξύ άλλων και στον τομέα της οδικής ασφάλειας και της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Όπως ανέφερε ο Γκάο Σινγουέι, μηχανικός τεχνικής υποστήριξης της DEEP Robotics, τα συγκεκριμένα συστήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών, από -20 έως και 55 βαθμούς Κελσίου.

Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν και κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την Εθνική Ημέρα της Κίνας, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους προβλέπεται να συνεχιστούν οι εργασίες εξέλιξης και βελτίωσης των ρομπότ.

Μακροπρόθεσμα, η εταιρεία επιδιώκει να επεκτείνει την παρουσία τους στους δρόμους, με στόχο να συνδράμουν τους τροχονόμους και να μειώσουν τον φόρτο εργασίας τους.

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