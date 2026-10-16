Ιταλία: Καθυστερήσεις στα αεροδρόμια λόγω βλάβης στο κεντρικό σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Σειρά καθυστερήσεων καταγράφονται από σήμερα το πρωί σε πολλά μεγάλα αεροδρόμια της Ιταλίας, λόγω βλάβης που σημειώθηκε στο κεντρικό σύστημα εναέριας κυκλοφορίας. Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι οι προσγειώσεις και απογειώσεις αεροσκαφών μειώθηκαν τις πρωινές ώρες κατά 50% και ότι οι καθυστερήσεις αγγίζουν κατά μέσο όρο τις δυο ώρες.

Όπως επισημαίνεται πάντως, τα προβλήματα δεν προκύπτει να οφείλονται σε συνέπειες κυβερνοεπίθεσης.

Οι καθυστερήσεις άρχισαν γύρω στις 6 το πρωί, τοπική ώρα, στα αεροδρόμια της Ρώμης, του Μιλάνου και του Τορίνο. Μέχρι τώρα, στο αεροδρόμιο της ιταλικής πρωτεύουσας «Φιουμιτσίνο- Λεονάρντο Ντα Βίντσι» ανακοινώθηκε η ακύρωση τεσσάρων πτήσεων.

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