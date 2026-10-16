Καιρός: Έρχεται «ουκρανικό ψύχος» με πτώση της θερμοκρασίας, καταιγίδες και χιόνια – Πότε αναμένεται η επιδείνωση (βίντεο)

Επιδείνωση αναμένεται να παρουσιάσει ο καιρός το Σαββατοκύριακο, με ψυχρό σύστημα από τη βορειοανατολική Ευρώπη να φέρνει πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους βοριάδες, βροχές και καταιγίδες, αλλά και χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές.

Η νέα ατμοσφαιρική διαταραχή έρχεται μετά την κακοκαιρία που έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας στις 13 και 14 Οκτωβρίου και αναμένεται να επηρεάσει κυρίως τα ανατολικά τμήματα και το Αιγαίο.

Βασικό χαρακτηριστικό της νέας μεταβολής θα είναι η αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία ενδέχεται να ευνοήσει χιονοπτώσεις ακόμη και σε ορεινές περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο, όχι μόνο στις υψηλότερες κορυφές.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός το Σαββατοκύριακο

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου η αστάθεια θα διατηρηθεί σε περιοχές της χώρας, με βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με περιορισμό των φαινομένων και μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας. Το ψυχρό σύστημα από τη βορειοανατολική Ευρώπη θα προκαλέσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με το κρύο να γίνεται περισσότερο αισθητό τις πρωινές και βραδινές ώρες. Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν, φτάνοντας τα 5 έως 7 Μποφόρ.

Ποιες περιοχές χρειάζονται προσοχή

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στα ανατολικά ηπειρωτικά και στα νησιωτικά τμήματα της χώρας, όπου οι βροχοπτώσεις ενδέχεται κατά τόπους να συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους. Την ίδια ώρα, η πτώση της θερμοκρασίας δημιουργεί συνθήκες για χιονοπτώσεις στα ορεινά, σηματοδοτώντας μια πιο ψυχρή φάση του φθινοπώρου. Ωστόσο, τα προγνωστικά μοντέλα δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε πλήρη συμφωνία ως προς τη διάρκεια και την ένταση των φαινομένων, με τα επόμενα δεδομένα να αναμένεται να αποσαφηνίσουν την εξέλιξη της κακοκαιρίας.

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