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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Μαμουλάκης: Ζητάει τη στήριξη των ενεργοβόρων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

μαμουλακης
clock 16:15 | 16/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την ανάγκη στήριξης των χιλιάδων ενεργοβόρων μικρομεσαίων επιχειρήσεων αναδεικνύει ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, καταθέτοντας ως Αναφορά προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης, σχετική ανακοίνωση του Προέδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδοσίου.

Με την συγκεκριμένη ανακοίνωση, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών επισημαίνει την ανάγκη λήψης σειράς μέτρων προστασίας και στήριξης των μικρομεσαίων ενεργοβόρων επιχειρήσεων, όπως είναι οι φούρνοι, τα ζαχαροπλαστεία, η εστίαση, οι μικρές βιοτεχνίες, κ.α., που απειλούνται από την ενεργειακή κρίση.

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Χάρης Μαμουλάκης
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