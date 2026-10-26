Πεσκάρα - Ηράκλειο: Δύο πόλεις, μία θάλασσα, το ίδιο όραμα!

Η Πεσκάρα, το Ηράκλειο, η Μεσόγειος και το κοινό όραμα του Σοροπτιμισμού, οδήγησαν τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο Ηρακλείου να αναπτύξει δεσμούς φιλίας και αδελφοποίησης με τον Σοροπτιμιστικό Όμιλο της Πεσκάρα στην Ιταλία.

Αντιπροσωπεία Σοροπτιμιστριών του Ομίλου Ηρακλείου με επικεφαλής την Πρόεδρό του Ελένη Μπρεδάκη-Μαρινέλλη, ακολούθησε στην Πεσκάρα ένα τετραήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων και οργανωμένων επισκέψεων που επιστέγασαν την επίσημη απόφαση της Ιταλικής Σοροπτιμιστικής Ένωσης για αδελφοποίηση των δύο Ομίλων.

Οι ιταλίδες φίλες μας, από την ακτή της Αδριατικής, άνοιξαν μια ζεστή αγκαλιά για τις Σοροπτιμίστριες του Ηρακλείου και, όλες μαζί, αναδείξαμε τα κοινά στοιχεία που ενώνουν τους δύο αυτούς τόπους, με ιστορία που πηγαίνει αιώνες πίσω, με αισθήματα κοινά και σκοπούς κοινούς που θεσπίζει η Οργάνωσή μας προς όφελος των γυναικών και κοριτσιών.

Η ίδια η τελετή αδελφοποίησης, με μεγάλη επισημότητα και με την παρουσία τοπικών αρχών από τον Δήμο, το Πανεπιστήμιο, Φορέων, Οργανώσεων και μελών της τοπικής κοινωνίας, περιλάμβανε πλούσιο και περιεκτικό πρόγραμμα, που ολοκληρώθηκε με επίσημο δείπνο.

Αφού, σε κλίμα συγκίνησης, ακούστηκαν οι Εθνικοί Ύμνοι της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Ευρώπης, έγινε η εισδοχή δύο νέων μελών στον Όμιλο Πεσκάρας, στα οποία μας έκαναν την μεγάλη τιμή να επιδώσει η Πρόεδρος του Ομίλου Ηρακλείου τα επίσημα σήματα του Ομίλου.



Στη συνέχεια απονεμήθηκε το ετήσιο Βραβείο Savinella, στο όνομα του παλαιότερου επίλεκτου μέλους του Ομίλου Savina Cinti Nardone, που είχε κατακτήσει υψηλότατα σοροπτιμιστικά και κυβερνητικά αξιώματα, παρουσία της κόρης της, σε δύο γυναίκες που διακρίθηκαν για το έργο τους υπέρ των γυναικών.



Ακολούθησαν οι παρουσιάσεις των δύο Προέδρων των Ομίλων, που προέβαλαν τις πόλεις και το έργο κάθε Ομίλου.



Είχαμε τη χαρά να αναφερθούμε στην ιστορία του Ηρακλείου από τη Μινωική εποχή μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας χαρακτηριστικές εικόνες από τα Μνημεία της πόλης μας με έμφαση στην περίοδο της ενετοκρατίας, αλλά και εικόνες από μια πόλη σύγχρονη με πλούσιες υποδομές, η οποία όμως σε κάθε σημείο της συνομιλεί με την ιστορία.

Παρουσιάσαμε ακόμη κάποια χαρακτηριστικά έργα από τις δραστηριότητες της 36χρονης πορείας του Ομίλου μας στο Ηράκλειο, με δράσεις που αφορούσαν την γυναίκα, το παιδί και την ίδια την πόλη και τους κατοίκους της.



Η εκδήλωση διανθίστηκε με εποπτική ομιλία από ερευνητή των θαλάσσιων οστράκων από την Αδριατική, το Ιόνιο και την Κρήτη, καθώς και ομιλία ελληνιστή καθηγητή που ύμνησε, κυριολεκτικά την ελληνική ιστορία και γλώσσα.

Εντύπωση προκάλεσε η παρουσίαση από έγκριτη δημοσιογράφο της δράσης του τοπικού ήρωα Siro Riccioni, ο οποίος ως διοικητής των Ιταλών Αλπινιστών (Alpini) στην Κρήτη, μετά την 8η Σεπτεμβρίου 1943, αρνήθηκε να συνεργαστεί με τους Ναζί και έσωσε 272 κρητικούς.

Ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η παρουσία του γιού του.

Στο πλαίσιο της επίσημης εκδήλωσης αδελφοποίησης, είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε εμβλήματα και δώρα με τις σοροπτιμίστριες της Πεσκάρα, με ξεχωριστή επιλογή το χρυσό κόσμημα των δύο μελισσών από το Μινωικό ανάκτορο των Μαλίων, που προσφέραμε στην Πρόεδρο του Ομίλου Πεσκάρα, με τον ιδιαίτερο συμβολισμό της αγαστής συνεργασίας δύο μερών, προς επίτευξη ενός κοινού σκοπού, όπως ακριβώς δρουν οι Σοροπτιμίστριες υπέρ των γυναικών.



Πέραν των επισκέψεων σε Μουσεία, όπως η Συλλογή επισμαλτωμένων Κεραμικών στην Πεσκάρα και το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στον Πύργο Sterlich-Aliprandi του Nocciano, ιδιαίτερη βαρύτητα είχαν οι συναντήσεις μας με Φορείς της Αυτοδιοίκησης και της Επιχειρηματικότητας.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η επίσκεψη σε ιστορικό οινοποιείο της περιοχής Nocciano και η συνάντηση με την Εθνική Ένωση Γυναικών Οινοποιών οι οποίες, με έντονο ενδιαφέρον, παρακολούθησαν την παρουσίαση του Προγράμματος «Αρετούσα Mentoring» του Ομίλου μας που υποστηρίζεται ευγενώς από την Περιφέρεια Κρήτης.

Πολύ αξιόλογο ήταν επίσης ένα παλιό ελαιοτριβείο της περιοχής, με εξαιρετική συντήρηση και παρουσίαση της ιστορίας της ελαιοποίησης στην περιοχή.



Πολύ σημαντική ήταν η επίσκεψη στο Δημαρχείο του Loreto Aprutino, όπου, παρουσία του Δημάρχου, έγινε δημόσια διαβούλευση για μελέτη που παρουσίασε η Πρόεδρος της Πεσκάρα για την βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων, με έμφαση στην ασφαλή και άνετη κίνηση των γυναικών.

Η παραμονή μας αυτή στην Πεσκάρα, μας έδωσε την ευκαιρία να απολαύσουμε την ζεστή ιταλική φιλοξενία που μας προσφέρθηκε απλόχερα και να βάλουμε τις βάσεις για ανάπτυξη δεσμών φιλίας μεταξύ των σοροπτιμιστριών των δύο Ομίλων μας, με απώτερο στόχο την εκπόνηση κοινών προγραμμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Και βέβαια, περιμένουμε με ανυπομονησία την ανταπόδοση της επίσκεψης αυτής, που θα μας δώσει την ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε τις ομορφιές και την ιστορία του τόπου μας, μαζί με την κρητική φιλοξενία!



Υπερήφανες για την σοροπτιμιστική Οργάνωσή μας και τις αρχές της που μας ανοίγουν νέους ορίζοντες!

Η Πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού Ομίλου Ηρακλείου

Ελένη Μπρεδάκη-Μαρινέλλη





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