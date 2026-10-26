Τένις: Η Σάκκαρη ανέβηκε στο Νο 30 του κόσμου - Στην 33η θέση ο Τσιτσιπάς

Μια ακόμη θέση ανέβηκε αυτή την εβδομάδα η Μαρία Σάκκαρη στην παγκόσμια κατάταξη που ανακοίνωσε η WTA, και βρίσκεται πλέον στο Νο 30 του κόσμου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έχει πλέον 1.682 βαθμούς, ενώ στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης δεν υπήρξαν αλλαγές και η Ελενα Ριμπάκινα παραμένει στο Νο 1 της κατάταξης. Η πρώτη δεκάδα της κατάταξης της WTA έχει ως εξής:





1. Έλενα Ριμπάκινα (Καζακστάν) 9.501 βαθμοί

2. Αρίνα Σαμπαλένκα (Λευκορωσία) 7.550

3. Μίρα Αντρέεβα (Ρωσία) 6.306

4. Τζέσικα Πέγκουλα (ΗΠΑ) 6.225

5. Κόκο Γκοφ (ΗΠΑ) 5.973

6. Ελίνα Σβιτόλινα (Ουκρανία) 5.229

7. Καρολίνα Μούχοβα (Τσεχία) 4.725

8. Ίγκα Σβιάτεκ (Πολωνία) 4.389

9. Λίντα Νόσκοβα (Τσεχία) 4.353

10. Μάρτα Κόστιουκ (Ουκρανία) 3.920

...

30. Μαρία Σάκκαρη (ΕΛΛΑΔΑ) 1.682

«Αλμα» έξι θέσεων στην 33η θέση της παγκόσμιας κατάταξης ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ανέβηκε ακόμη έξι σκαλοπάτια αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στην 33η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η διεθνής ομοσπονδία τένις των ανδρών (ATP).



Ο 27χρονος πρωταθλητής έχει 1.430 βαθμούς και πλησιάζει στο μεγάλο στόχο του για φέτος, που είναι να ολοκληρώσει τη σεζόν σε μια θέση η οποία θα τον φέρει στους στους πρώτους «32» του πρώτου Grand Slam του 2027, του Australian Open, τον Ιανουάριο στη Μελβούρνη.



Στο μεταξύ ο Στέφανος Σακελλαρίδης σημείωσε νέο προσωπικό ρεκόρ, ανεβαίνοντας μια ακόμη θέση και στο Νο 132 του κόσμου. Στην κορυφή παραμένει σταθερά ο Γιανίκ Σίνερ, με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ ν' ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τον Κάρλος Αλκαράθ να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα. Η πρώτη δεκάδα στον κόσμο:





1. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 10.450 βαθμοί

2. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 9.750

3. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 5.610

4. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 4.680

5. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.860

6. Φλάβιο Κομπόλι (Ιταλία) 3.690

7. Φελίξ-Οζέ Αλιασίμ (Καναδάς) 3.515

8. Αρτουρ Φις (Γαλλία) 3.425

9. Φράνσις Τιαφόε (ΗΠΑ) 3.380

10. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.280

...

39. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 1.430

...

132. Στέφανος Σακελλαρίδης (ΕΛΛΑΔΑ) 431

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