Φασούλας για ΕΟΚ: «Πρέπει να παραιτηθεί σύσσωμο το ΔΣ – Το μπάσκετ ζει την πιο σκοτεινή περίοδό του»

Στην εκπομπή «Kοινωνία Ώρα Mega» φιλοξενήθηκε ο Παναγιώτης Φασούλας και στάθηκε στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων, κάνοντας λόγο για την πιο σκοτεινή περίοδο του ελληνικού μπάσκετ.

Ο παλαίμαχος άσος τόνισε ότι είχε προειδοποιήσει από καιρό βλέποντας συμπεριφορές και τακτικές, ενώ μεταξύ άλλων εξέφρασε την απορία τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην ΕΟΚ από την στιγμή που έχουν γίνει συλλήψεις και προφυλακίσεις στελεχών της. Λίγες ώρες νωρίτερα είχε αναφέρει πως είναι «γεγονός πλέον η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης εντός της ΕΟΚ».

Αναλυτικά όσα είπε στο Mega

«Είναι μια ανακοίνωση που αφορά τον χώρο του μπάσκετ που ζει την πιο σκοτεινή του περίοδο. Είχα προειδοποιήσει από καιρό βλέποντας συμπεριφορές και πρακτικές. Δεν νιώθω δικαιωμένος, νιώθω διπλά στεναχωρημένος. Δεν γίνεται άνθρωπος του μπάσκετ να σταθεί χαρούμενος για μια τέτοια εξέλιξη. Έχουμε όλες τις ενδείξεις, ζητήσαμε τις αποδείξεις, αλλά δεν μας τις δώσανε. Υπήρχαν 100-200 ψηφοδέλτια που ήταν πανομοιότυπα σταυρωμένα. Δεν μας δώσανε ποτέ τα στοιχεία της εκλογικής διαδικασίας. Μας τα αρνήθηκαν. Να χάνει σε ψήφους ο Χριστοδούλου από μια υπάλληλο δημοτικού γυμναστηρίου στο Καρπενήσι είναι περίεργο. Ασχέτως αν κάποιος δεν θέλει να ψηφίσει Φασούλα», ανέφερε αρχικά.

«Δεν έχουν επίγνωση της κατάστασης αυτοί οι άνθρωποι που έχουν εκλεγεί. Έχουν και θράσος. Πρέπει να παραιτηθεί όλο το Δ.Σ. και ο Υπουργός να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες. Είναι ντροπή, λίγη τσίπα. Το μπάσκετ ανήκει στη νέα γενιά, στους παίκτες, στους προπονητές στους ανθρώπους ζουν κάθε μέρα στα γήπεδα. Με γενιές ανθρώπων που μεγάλωσαν μέσα από το μπάσκετ πρέπει να ενεργοποιηθούν για να οδηγήσουμε ξανά το μπάσκετ ψηλά στη συνείδηση του κόσμου. Το χειρότερο είναι πως τα παιδιά που ασχολούνται, βλέπουν πως δεν υπάρχει αξιοκρατία. Εδώ καταστρατηγήθηκαν όλα. Τα σωματεία να έχουν τις διευκολύνσεις από την Πολιτεία για να επιτελέσουν τον κοινωνικό τους ρόλο. ΄Τα παιδιά στον αθλητισμό αγωνίζονται σωστά», συνέχισε ο Παναγιώτης Φασούλας.

«Πρέπει να το ξαναφέρουν αυτοί οι άνθρωποι που χτίσανε αυτό το οικοδόμημα. Όταν γυρνάνε όλη την επαρχία και λένε πως αν δεν βγει ο... τάδε, στο επόμενο πρωτάθλημα δεν θα περάσεις καλά, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει επηρεασμός. Πιστεύω στην ελληνική διαιτησία αλλά πρέπει να αναδειχθούν μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Είχα προειδοποιήσει εγκαίρως για το τι έπρεπε να γίνει. Η απορία μου είναι όταν συλλαμβάνεις έναν άνθρωπο, το κάνεις για να μην επιτελέσει άλλα αδικήματα. Αυτή τη στιγμή ξέρεις κανείς τι γίνεται στην Ομοσπονδία; Αν καταστρέφονται στοιχεία ή όχι; Ξαφνικά έπεσαν όλοι από τα σύννεφα και εκείνοι που είναι στην Ομοσπονδία, δεν γίνεται έτσι», κατέληξε ο παλαίμαχος άσος.

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