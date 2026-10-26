Καιρίδης: Πιεζόμενος μίλησα για ήττα ως προς το τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο Γεραπετρίτης έκανε ό,τι μπορούσε

Στη δήλωσή του περί «ήττας» όσον αφορά το τουρκολιβυκό μνημόνιο μετά την κύρωσή του από τη Βουλή της Βεγγάζης μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο Δημήτρης Καιρίδης λέγοντας ότι «μίλησα πιεζόμενος για ήττα κυρίως της Αιγύπτου» προσθέτοντας ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, «έκανε ό,τι μπορούσε».

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ αρχικά ο κ. Καιρίδης, η δήλωση του οποίου φέρεται να ενόχλησε σφόδρα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστήριξε ότι «δεν υπήρξε ποτέ τίποτα, η συνεργασία μας (σ.σ. με τον κ. Μητσοτάκη) είναι στενότατη».

«Εγώ μίλησα πολύ, έδωσα 30 συνεντεύξεις και σε μια από αυτές μίλησα πιεζόμενος για ήτα κυρίως της Αιγύπτου γιατί αυτήν ήταν που είχε επενδύσει περισσότερο. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έκανε ό,τι μπορούσε, δώσαμε μια μάχη για 7 χρόνια με τα μέσα που διαθέτει η Ελλάδα απέναντι σε υπέρτερες δυνάμεις καθώς η Τουρκία έχει στρατό στη Λιβύη. Πρόκειται για ένα πρόβλημα που κληρονόμησε από τον Δένδια που το κληρονόμησε από τον Κοτζιά» είπε ο κ. Καιρίδης.

«Εγώ αυτό που λέω είναι ότι είναι ένας διαρκής ανταγωνισμός με πολλούς γύρους που θα έχει αναποδιές και επιτυχίες όπως αυτή χθες με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ» συμπλήρωσε ο κ. Καιρίδης σημειώνοντας «είδατε ότι η Αθήνα απάντησε έντονα στους ισαποστακισμούς και ήρθε η διορθωτική δήλωση».

«Εγώ ήμουν ο πρώτος που χαρακτήρισα κατάπτυστη την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που δεν είμαι αντιαμερικανός αλλά εκνευρίστηκα και εγώ ο μετριοπαθής με αυτή την προσπάθεια εξίσωσης του θύματος με το θύμα. Βλέπετε ότι 3 μέρες μετά χάρη στις παρεμβάσεις του HALC και όσα έκανε η κυβέρνηση σε συνεργασία με τον επιτετραμμένο έγινε η διόρθωση. Υπήρξε μάχη στο εσωτερικό του Στέιτ Ντιπάρτμεντ» κατέληξε για το θέμα ο Δημήτρης Καιρίδης.

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