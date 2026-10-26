Βικτώρια Δέλλα: «Η μαμά μου δεν έφυγε από τη ζωή εξαιτίας του καρκίνου του μαστού»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, η κόρη της Γωγώς Μαστροκώστα, Βικτώρια, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε μίλησε για τις αθέατες μάχες που δίνουν καθημερινά πολλοί άνθρωποι, αλλά και την ανάγκη να στεκόμαστε ουσιαστικά ο ένας δίπλα στον άλλον.

Παράλληλα, θέλησε να ξεκαθαρίσει πως η μητέρα της δεν έφυγε από τη ζωή εξαιτίας του καρκίνου του μαστού, διαψεύδοντας τις σχετικές πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει.

«Με αφορμή τον Οκτώβριο, το μήνα που είναι αφιερωμένος στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού, μια ασθένεια που απασχολεί πολλές γυναίκες, σκέφτηκα πως σήμερα, μια μέρα που έχει ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για μένα, θα ήθελα να δώσω κι εγώ με τη σειρά μου το δικό μου μήνυμα. Ένιωσα λοιπόν την ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Ένα μήνυμα που δεν αφορά μόνο τον καρκίνο, αλλά όλες τις ασθένειες, τους ανθρώπους που δοκιμάζονται και κυρίως τη σημασία του να στεκόμαστε δίπλα ο ένας στον άλλον…

Μέσα από τα δικά μου βιώματα έχω καταλάβει ότι ο καρκίνος είναι μια πολύ δύσκολη δοκιμασία, όπως όμως είναι και πολλές άλλες ασθένειες. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν με χρόνιες παθήσεις, άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλά και άνθρωποι που περνούν δυσκολίες τις οποίες δεν μπορούμε να αντιληφθούμε απλώς κοιτάζοντάς τους. Δεν γνωρίζουμε πάντα τι μπορεί να κρύβεται πίσω από ένα χαμόγελο, μια σιωπή και μια καθημερινή συνήθεια. Και εδώ θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου λέει συχνά ο μπαμπάς μου. Ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβεται πίσω από την πόρτα ενός σπιτιού. Γιατί πολλές φορές τα προβλήματα και οι δυσκολίες μένουν πίσω από κλειστές πόρτες» αναφέρει αρχικά η Βικτώρια Δέλλα.

«Η μαμά μου είχε επιλέξει να μιλήσει δημόσια για τη δική της εμπειρία, θέλοντας να βοηθήσει και άλλες γυναίκες που αντιμετώπισαν τον καρκίνο του μαστού. Ήθελε να τους δώσει δύναμη, κουράγιο και να τους δείξει ότι δεν είναι μόνες. Για μένα αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Από μικρή τύχαινε να βρίσκομαι μπροστά σε αρκετές από τις συζητήσεις που έκανε, αλλά εκείνη την περίοδο λόγω της ηλικίας μου δεν μπορούσα να καταλάβω τη σημασία όσων έλεγε και έκανε.

Μεγαλώνοντας όμως και κατανοώντας πλέον περισσότερα πράγματα, τη θαυμάζω πολύ γι’ αυτή της την επιλογή. Γιατί πολλές φορές το να μοιραστεί κάποιος δημόσια τη δική του εμπειρία μπορεί να δώσει δύναμη και κουράγιο σε έναν άλλον άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή το έχει πραγματικά ανάγκη. Και πιστεύω ότι η μαμά μου το κατάφερε αυτό. Και μιας και αναφέρομαι στη μαμά μου, θα ήθελα στο σημείο αυτό να διευκρινίσω για ακόμη μια φορά κάτι πολύ σημαντικό. Η μαμά μου δεν έφυγε από τη ζωή εξαιτίας του καρκίνου του μαστού. Θέλω να το τονίσω αυτό κυρίως για να καθησυχάσω όλες εκείνες τις γυναίκες που αναστατώθηκαν και φοβήθηκαν εξαιτίας των ψευδών πληροφοριών που κυκλοφόρησαν.

Στη μνήμη της μαμάς μου λοιπόν, θα ήθελα να συνεχίσω κι εγώ αυτή την προσπάθεια με το δικό μου τρόπο. Θα ήθελα επίσης να σταθώ ιδιαίτερα στη σημασία της πρόληψης. Η ενημέρωση και οι κατάλληλες προληπτικές εξετάσεις μπορούν να συμβάλουν στην έγκαιρη διάγνωση πολλών ασθενειών» εξομολογείται η 19χρονη για τη Γωγώ Μαστροκώστα.

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