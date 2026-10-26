ΒΟΑΚ: Τροχαίο με τραυματίες - Εξετράπη αγροτικό

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Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον ΒΟΑΚ μετά το Φόδελε.

Το ατύχημα συνέβη όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, αγροτικό όχημα βγήκε από την πορεία του.

Οι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

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