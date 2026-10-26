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ΚΡΗΤΗ

ΒΟΑΚ: Τροχαίο με τραυματίες - Εξετράπη αγροτικό

ΕΚΑΒ βροχή
clock 09:32 | 26/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά σε τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον ΒΟΑΚ  μετά το Φόδελε.

Το ατύχημα συνέβη όταν, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, αγροτικό όχημα βγήκε από την πορεία του.

Οι τρεις επιβαίνοντες τραυματίστηκαν ελαφρά και στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο.

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Βοακ Φόδελε Εκαβ Τροχαίο Ατύχημα
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