ΒΟΑΚ: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον κόμβο Βαμβακόπουλου έως τις 13 Νοεμβρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας ισχύουν σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «BOAK», με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων (αριθμ. πρωτ. 2501/10/174-π’/23.10.26, ΑΔΑ: 9ΡΜΓ46ΜΤΛΒ-Δ8Ψ), με σκοπό την εκτέλεση εργασιών.

Συγκεκριμένα ισχύουν, από τις 23.10.26 έως και τις 13.11.26, σε τμήμα του Νότιου Παράδρομου (χ/θ 2+300) στον κόμβο Βαμαβακόπουλου προς Ρέθυμνο, και καθ’ ολη τη διάρκεια του 24ώρου. Η κυκλοφορία των οχημάτων των ενοίκων στο ύψος των εργασιών θα διεξάγεται από το παρακείμενο τοπικό οδικό δίκτυο, ενώ τα λοιπά οχήματα θα χρησιμοποιούν τις κάτω διαβάσεις του Νότιου Παράδρομου καθώς και την άνω διάβαση.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι καλούνται να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στα σημεία των εργασιών, να ακολουθούν την προσωρινή σήμανση και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Τροχαίας, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί η ομαλή κυκλοφορία κατά τις ώρες εφαρμογής των μέτρων.

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